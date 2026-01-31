Найвища зарплата за останній рік: лише одна з областей вибилася в лідери
- У 2025 році медіанна зарплата в Україні зросла на 23% і становила 25 тисяч гривень, з найвищим показником у Львівській області.
- Найбільше зростання зарплати зафіксовано у Київській та Закарпатській областях – 36%, а найменше – у Херсонській області, лише 3%.
Наприкінці 2025 року медіанна зарплата в Україна була на рівні 25 тисяч гривень. У перерахунку на гривні, це на 23% більше, ніж у 2024 році. Попри те, що зростання було зафіксоване у всіх областях, лідером за показником став один із західних регіонів країни.
Де найбільше зросла зарплата за 2025 рік?
Відповідно до дослідження OLX, найвища медіанна зарплата була зафіксована саме у Львівській області з показником у 29 750 гривень, що більше на понад 32%, аніж у 2024 році.
Читайте також Білий ведмідь "зрадив" Coca-Cola: Pepsi потролила конкурента, використавши його талісман
Водночас найбільший показник зростання, а саме 36%, був зафіксований у Київській та закарпатській областях. Там медіанна зарплата становить від 29 300 до 28 500 гривень відповідно.
Водночас у розрізі міст лідерує саме Львів із зарплатою в 32 100 гривень, а у Києві – 30 000 гривень.
Зверніть увагу! У рейтингу щодо зростання найменший показник у Херсонській області – всього 3%, а медіанна зарплата – 17 500 гривень.
Оплата праці найбільше змінилася у бік зростання для таких професій: комплектувальник, менеджер у готельно-ресторанній справі, товарознавці, пекарі, муляри.
Водночас зниження медіанних зарплат спостерігалися для машиністів екскаватора, доморобітників, системних адміністраторів, майстрів з ремонту комп'ютерної техніки та дизайнерів.
Що таке медіанна зарплата: це показник рівня доходів, який ділить усіх працівників на дві групи: половина отримує менше за цей рівень, половина – більше. На відміну від середньої, медіанна зарплата не спотворюється надто високими чи низькими доходами й тому точніше відображає типовий рівень оплати праці.
Яка середня заробітна плата в Україні?
За даними Державної служби статистики, у грудні 2025 року середня заробітна плата в Україні склала майже 31 тисячу гривень. Порівняно з місяцем раніше сума зросла майже на 14%.
У відомстві нагадують, що до регіонів з найвищими зарплатами входять: Київ – 48 449 гривень, Луганська область – 45 160 гривень, Київська область – 31 200 гривень.
А до регіонів з найнижчим рівнем: Кіровоградська область – 22 110 гривень, Чернівецька область – 22 450 гривень, Чернігівська область – 22 752 гривні.
Цікаво! Традиційно найвища оплата за сферами діяльності належить інформаціям та телекомунікаціям, а це майже 75 тисяч гривень, а найнижча – сфера творчості, мистецтва та розваг (17 766 гривень).
Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Superb ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.
Які професії найдефіцитніші?
За минулий рік в Україні помітно зріс кадровий дефіцит, а це означає, що кількість вакансії значно перевищує кількість охочих працівників. Найбільше роботодавці шукали підсобних працівників, продавців продовольчих товарів та водіїв автотранспортних засобів.
Але на такі вакансії, як дегустатора кави чи ілюзіоніста, не знайшлося жодного кандидата. Попри це, пропозиції роботи з різним рівнем зарплат з'являлися у сферах продажів, логістики та обслуговування.
Через кадрову кризу середня зарплата на ринку праці зросла майже на половину або більше, а зростання попиту на працівників спостерігається серед різних груп населення. Очікується, що у 2026 році буде зростання потреби в IT-спеціалістах та фахівцях у сфері штучного інтелекту й кібербезпеки.