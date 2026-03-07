"Система реагує": чи підвищать ціни на поїздки Bolt та Uklon через дорогий бензин

Через конфлікт на Близькому Сході у світі фіксують підвищення цін на нафту, зокрема пальне. В Україні зросла вартість бензину, що викликає питання з приводу собівартості поїздок, зокрема для водіїв таксі.

Чи зміниться вартість таксі на тлі підвищення цін на бензин?

Про те, як українські служби реагують на ситуацію з пальним, йдеться в матеріалі УНІАН.

Через стрімке зростання цін на пальне відповідно зростає собівартість поїздок. Зокрема йдеться і про роботу таксі. Найвідоміші українські мережі стежать за ситуацією і відповідно реагуватимуть на неї.

Зокрема у сервісі Bolt розповіли, що нині здорожчання цін не відображається на тарифах.

Наша система динамічного ціноутворення передусім реагує на баланс попиту та пропозиції в конкретний момент часу та конкретному місці, а не на окремі зовнішні чинники,

– розповів Сергій Павлик, генеральний менеджер компанії.

Водночас він зазначив, що за тривалого підвищення цін на АЗС – Bolt переглядатиме вартість поїздок. Адже якщо пальне дорожчатиме суттєво й регулярно це вплине на економічний складник поїздки й на середній рівень тарифу відповідно.

Спрогнозувати точний відсоток підвищення цін – у сервісі не можуть. Йдеться про врахування багатьох чинників. Зокрема політика таксі ґрунтується на тому, що поїздки мають бути економічно обґрунтованими для водіїв.

Наразі складно прогнозувати конкретні цифри можливого зростання… Ключовими факторами зміни вартості поїздок завжди залишаються зовнішні обставини, які впливають на кількість активних водіїв у певний час і в конкретній локації, а також на кількість пасажирів, які одночасно замовляють поїздки. Саме співвідношення цих показників формує кінцеву ціну,

– пояснюють у Bolt.

Щодо сервісу Uklon – ситуація аналогічна. Визначити рівень подорожчання на сьогодні неможливо, але компанія стежить за ситуацією.

Ми слідкуємо за ситуацією, прогнозами експертів та офіційними коментарями представників влади і будемо реагувати відповідно. Також аналізуємо звернення водіїв-партнерів в службу підтримки. Наразі дуже рано говорити про будь-які зміни в фінальній ціні для користувачів,

– каже Chief Ride-hailing Officer, Олена Орлова.

Зокрема представниця компанії пояснила, що мережа Uklon працює за принципом динамічного ціноутворення. Тобто автоматизована модель в режимі реального часу аналізує всі чинники, щоб отримати баланс між попитом та пропозицією на ринку і за відповідних умов.

На баланс впливають:

час доби;

погодні умови;

ситуація з громадським транспортом;

дорожні роботи;

збої або пікові навантаження.

Що потрібно знати про вартість пального в Україні?

У матеріалі Суспільного пояснюється, що з початку року ціни на бензин зросли в середньому на 10 гривень за літр.

Основна причина – ситуація на Близькому Сході або операція Ізраїлю та США проти Ірану. Власне, саме ця подія спричинила різке підвищення цін на українських АЗС аж до 6 гривень за літр.

Зокрема зросла світова ціна на нафту, як основи для всіх видів пального. Тому вищий показник цього ресурсу відобразився на вартості дизелю та бензину.

Деякі експерти зазначають, що в Україні спекулюють темою конфлікту на Близькому Сході й ціни зросли безпідставно.

Щоб врегулювати ситуацію українська влада шукає рішення. Наприклад, "Укрнафта" працюватиме за мінімальною рентабельністю і фактично без націнки на бензин. У компанії кажуть, що встановлять справедливу ціну на пальне і відповідно зреагують на світову кризу. Водночас влада запевняє, що дефіциту пального не буде.

Однак Данило Гетманцев, голова фінансового комітету Верховної Ради, написав, що дефіцит може дійти до України вже у квітні. За умови, якщо ситуація на Близькому Сході затягнеться, зокрема, якщо Ормузька протока буде перекритою надалі. Так, депутат радить шукати можливості для створення резервів.

Що ще відомо про подорожчання поїздок?