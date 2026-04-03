"Роздробив" квітковий бізнес на ФОПи: БЕБ спіймало порушника, який не платив податки

В Одеській області правоохоронці викрили підприємця, який намагався зменшити податки через схему так званого "дроблення бізнесу". Йдеться про продаж квітів – як у роздріб, так і оптом – через мережу магазинів.

Що відомо про викриття схеми "дроблення бізнесу" в Одеській області?

За даними слідства, підприємець штучно "розбив" свій бізнес на десятки ФОПів, щоб залишатися на спрощеній системі та не показувати реальні обороти, повідомили в БЕБ.

Для цього він оформлював родичів, знайомих і навіть продавців як окремих підприємців, хоча фактично всі вони працювали як частина одного бізнесу. Усі рішення приймав саме організатор:

Бізнес мав офіс у центрі Одеси та склад у промисловій зоні.

Квіти продавали через магазини не лише в Одесі, а й у Києві.

Загалом у схемі було задіяно понад 60 людей, частина з яких була оформлена як ФОП.

Розрахунки проводили без касових апаратів, а також через безготівкові перекази на рахунки більш ніж 30 підконтрольних ФОПів.

Завдяки цьому підприємець зміг приховати реальні обсяги продажів і, за версією слідства, не сплатив понад 10 мільйонів гривень податків.

Під час обшуків вилучили документи понад 30 ФОПів, трудові книжки, 511 тисяч гривень готівки, чорнові записи, печатки та близько 91 тисячу квітів. Загальна вартість вилученого перевищує 10,5 мільйонів гривень

Підприємцю вже оголосили підозру за ухилення від сплати податків у великих розмірах. Справу передали до суду.

Як працює схема?

Схеми дроблення бізнесу дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Щоб боротися зі схемою дроблення бізнесу, українській податковій службі потрібне перезавантаження. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають. Податковий консультант Михайло Смокович також вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

