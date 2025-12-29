"Економічна агресія": Польща звинуватила Україну в занепаді ще однієї галузі

Депутат польського Сейму вважає, що Україна, під тиском олігархів та сталеливарних монополій, шкодить польській та європейській сталеливарній промисловості. Тому він пропонує скасувати торгові преференції для українських металургів.

Якій галузі Польщі нібито шкодить Україна?

Україна запроваджує заборону на експорт металобрухту, чим нібито шкодить Польщі, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис депутата Сейму Польщі Міхала Полубочека в X.

Результат простий: наші сталеливарні заводи втрачають сировину, робочі місця під загрозою, а українські промислові комплекси планують демпінгом постачати сталь до ЄС за цінами на 20 – 25% нижчими за ринкові. Це не вільна торгівля, це економічна агресія,

– вважає політик.

Натомість він пропонує жорсткі захисні заходи: тиск на ЄС, скасування торговельних винятків для української сталеливарної промисловості та реальні антидемпінгові механізми.

Думка української сторони

Як повідомили в Українській асоціації вторинних металів, український уряд хоче встановити обсяг квоти на наступний рік для брухту чорних металів на нульовому рівні, що означає повну заборону експорту брухту чорних металів.

При цьому в асоціації вважають, що заборона експорту металобрухту порушує міжнародні зобов’язання України в рамках СОТ та Угоди про асоціацію з ЄС.

Польські профспілки та промислові асоціації намагаються перекласти провину за проблеми польської сталеливарної галузі на українських металургів.

Так, зараз у Польщі закликають уряд вимагати від Європейської Комісії 12-місячного ембарго на імпорт української сталі, аргументуючи це несправедливою конкуренцією.

Українська сторона заперечує звинувачення, наголошуючи, що обсяги експорту залишаються нижчими за довоєнний рівень 2021 року та не становлять загрози польським виробникам.

Що відомо про попередні звинувачення Польщі щодо імпорту?

Польща, Угорщина та Словаччина блокують імпорт українських агротоварів, через що Євросоюз розглядає судовий позов. Так, за їхніми словами, вони захищають інтереси місцевих фермерів від впливу українського імпорту.

Разом з цим польські виробники просять відновити імпорт українського ріпаку через можливий дефіцит, який може сягнути 500 тисяч тонн у 2025 – 2026 роках.