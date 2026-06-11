Emirates придумала новий спосіб повернути людей до Дубая: що пропонує авіакомпанія

Через війну на Близькому Сході туристи припинили літати в Дубай, тому відома авіакомпанія втрачає гроші. Як рішення проблеми найбільша авіакомпанія Близького Сходу Emirates готує новий страховий продукт для пасажирів.

Еміратські авіалінії запропонують страховку: що відомо?

Так перевізник хоче зменшити побоювання мандрівників щодо польотів до Дубая та через нього на тлі нестабільної ситуації в регіоні, пише FT.

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Президент перевізника Тім Кларк заявив, що компанія запропонує доставляти людей додому – за потреби використовуючи послуги інших авіакомпаній – щоб розвіяти побоювання, що мандрівники застрягнуть у разі поновлення конфлікту.

Ми повернемо вас додому незалежно від того, чи це рейс Emirates, чи ні. Я думаю, що люди бачать, що ми робимо, бачать, що можна проїхати Дубай транзитом і далі дістатися до всіх інших місць,

– заявив Кларк.

До слова, зараз близько 40 000 людей щодня проходять через аеропорт Дубая. Ця кількість зменшилася порівняно з приблизно 100 000 до початку конфлікту, але "зростає швидкими темпами", сказав Кларк.

Ціни на пальне стали новим викликом

Кларк також передбачив, що криза, через яку ціни на авіаційне паливо подвоїлися, призведе до "повного переосмислення" світового ринку розподілу нафти. Попри це Emirates не планує відмовлятися від своїх найбільших літаків Airbus A380.

Багато авіакомпаній скорочують використання великих чотиримоторних літаків через високі витрати на пальне. Втім у Emirates вважають інакше. За словами президента компанії, A380 залишаються:

одним із найприбутковіших літаків у флоті;

важливим джерелом доходів;

ключовим елементом бізнес-моделі авіаперевізника.

Найважливіше для авіакомпанії – це те, що вона задовольняє потреби емірату, і, по-друге, те, що ми можемо підтримувати позитивний грошовий баланс,

– каже Кларк.

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