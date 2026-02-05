Голова міжнародної юрфірми йде з посади через листи до Епштейна: що в них було

Голова правління Paul Weiss, однієї з найвідоміших міжнародних юридичних фірм, пішов у відставку після публікування файлів Епштейна. Стало відомо, що вони листувалися вже далеко після того, як Джеффрі Епштейна вперше визнали винним у сексуальних злочинах.

Що відомо про зв’язки Бреда Карпа з Епштейном?

Оприлюднені справи Джеффрі Епштейна розкрили його електронні листи із засудженим, пише CNN.

Paul Weiss, маючи понад 1200 юристів, представляє деякі з найбільших компаній світу, такі як Amazon, Exxon Mobil та Національну футбольну ліга. Фірма також має репутацію компанії, яка надає безоплатну роботу організаціям, що підтримують малозабезпечених та іммігрантів.

Електронні листи, опубліковані Міністерством юстиції, показали, що Карп був гостем у нью-йоркському особняку Епштейна та неодноразово обмінювався з ним електронними листами. Вони підтримували спілкування ще у 2019 році , в рік смерті Епштейна.

22 липня 2015 року Карп у електронному листі щиро подякував Епштейну за те, що той запросив його на вечір, який він назвав "таким, що трапляється раз у житті".

Бред Карп ніколи не був свідком і не брав участі в жодних неправомірних діях. Пан Карп відвідав дві групові вечері в Нью-Йорку та мав невелику кількість соціальних взаємодій електронною поштою, про що він шкодує,

– розповів пізніше речник юрфірми.

У червні 2016 року Карп також звернувся за допомогою до Епштейна і запитав, чи може той допомогти його синові влаштуватися на роботу над майбутнім фільмом Вуді Аллена.

Карп написав, що його син "із задоволенням працював би з Вуді над його майбутнім кінопроектом у будь-якій роль, якщо це можливо. Йому точно не потрібно платити, і він справді хороший, талановитий хлопець".

Після публікації цих листів Карп вирішив залишити посаду керівника. Його призначили головою правління Paul Weiss майже два десятиліття тому, і він "продовжуватиме повністю зосереджувати свою увагу на обслуговуванні клієнтів у фірмі", йдеться у заяві.

Управління компанією Paul Weiss протягом останніх 18 років було гордістю в моєму професійному житті. Нещодавні висвітлення відволікали увагу та зосереджували її на мені, що не відповідає найкращим інтересам фірми,

– сказав Карп у заяві.

Останні новини про оприлюднені файли Епштейна