Арабські мільйони "зависли": інвестори з ОАЕ поставили на паузу купівлю української Fire Point

Оборонний холдинг з Об’єднаних Арабських Еміратів поки не повертався до переговорів щодо купівлі частки в українській компанії Fire Point. Потенційна угода стосувалася 30% частки компанії.

Чому в ОАЕ передумали купувати українського виробника ракет?

Частку української Fire Point планував купити холдинг EDGE Group. Про це повідомили в АМКУ, пише "Суспільне".

Повторна заява про надання дозволу на концентрацію за участю зазначених у запиті суб'єктів господарювання (EDGE Group та ТОВ "Фаєр Поінт") у період поточного року до Комітету не надходила,

– заявили у АМКУ.

Раніше EDGE Group звернувся до комітету з наміром придбати частку в українській оборонній компанії. За інформацією медіа, мова йшла про 30% Fire Point, а потенційну угоду оцінювали у 760 мільйонів доларів.

Втім, уже 14 січня цього року АМКУ повернув заявку без розгляду. У комітеті пояснили це тим, що документи не відповідали вимогам процедури.

Що купівля Fire Point означає для України?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу , якщо Об'єднані Арабські Емірати куплять частку української оборонної компанії , то важливо знати деталі, бо вони бувають різними.

За словами Олександра Мусієнка, загалом добре, що в Україну приходять інвестори. Це свідчить про перспективи країни.

Зокрема, якщо ОАЕ хочуть купити частину Fire Point, це означає, що ця компанія має можливості розвитку, які оцінені міжнародними інвесторами. Є перспективи виготовляти ракети та дрони, щоб досягати цілей на далекі відстані.

Крім цього, компанія Fire Point, ймовірно, поставила на потік свої виробничі потужності, для яких потрібні фахівці. Це все свідчить про перспективи світового ринку.

Для компанії це означає, що вона може отримувати гроші та виконувати замовлення. Незважаючи на все, вона має отримувати кошти, щоб продавати зброю Україні. Принципово важливо, щоб до цього долучалися наші європейські партнери,

– сказав військовий.

Він наголосив, що підтримувати обороноздатність України потрібно не лише інвестиціями, а й фінансовою допомогою Європи. Таким чином, можна буде забезпечувати українське військо, закуповуючи зброю в компаніях українських виробників.

Це на користь європейців. Українська ракетна програма та інвестиції в неї – це фактор безпеки усієї Європи,

– зазначив Мусієнко.

У майбутньому нашій державі потрібно мати достатні запаси озброєння. Це гарантуватиме безпеку для українців та європейців.

Fire Point і "плівки Міндіча": що відомо?

Fire Point отримала широку публічність після заяв Володимир Зеленський про підготовку до масового виробництва ракет "Фламінго". Компанію називали одним із перспективних виробників озброєння в Україні.

Проте згодом навколо Fire Point почали виникати гучні скандали. За даними журналістів, НАБУ нібито перевіряло компанію через підозри у завищенні вартості та кількості безпілотників. У публікаціях також фігурувало ім’я бізнесмена Тимура Міндіча.

Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман раніше заявив, що Міндіч хотів отримати частку в компанії. Додаткового резонансу ситуації надали так звані "плівки Міндіча", які навесні 2026 року опублікували журналісти. У матеріалах ішлося про можливий продаж частки Fire Point іноземним інвесторам, пише УП.

Із записів випливало, що обговорювався продаж 33% компанії за 600 мільйонів доларів, з яких половина мала піти на розвиток виробництва, а інша – акціонерам.

Згодом співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на нову публікацію "плівок Міндіча" та категорично відкинув звинувачення. Він також опублікував звернення компанії до Національного антикорупційного бюро України. Про це йдеться в дописі Штілермана на його сторінці в соцмережах.

У своєму зверненні він звернув увагу на публікацію "Української правди" з записами розмов у справі "Мідас", у яких згадується зокрема Fire Point. Штілерман зазначив, що це може створювати хибні асоціації між компанією та фігурантами кримінального провадження і завдає шкоди її діловій репутації.

Таке розповсюдження недостовірної інформації щодо діяльності ТОВ "ФАЙЄР ПОІНТ", як однієї із найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави у цілому, особливо враховуючи те, що ця інформація не підтверджена належним чином і має характер маніпулятивної,

– зазначають у компанії.

За словами Штілермана, про недостовірність інформації в публікації вказують завищені суми обсягів надходження коштів до Fire Point, які обговорюються учасниками записів.

Зокрема, на записах йдеться про 311 мільярдів гривень, тоді як увесь дохід за 2025 рік, як стверджує Штілерман, був у понад 10 разів менший і становив лише 29 324 мільйонів гривень, що вказано в офіційній звітності.

Зауважте! Історія Fire Point перетворюється не лише на бізнес-кейс про великі інвестиції, а й на приклад того, як репутаційні скандали можуть поставити на паузу угоди на сотні мільйонів доларів навіть у стратегічній для країни галузі.

Що ще відомо про Fire Point?