"Вам чек потрібен?" – чому касири в супермаркетах часто це питають

"Чек потрібен?" – це запитання українці чують на касах супермаркетів ледве не щодня. Для багатьох воно звучить формально або навіть зайво, особливо якщо покупка оплачена карткою.

Навіщо потрібен фіскальний чек?

Однак фіскальний чек є важливим документом, який підтверджує факт розрахункової операції та захищає права споживача. Чому продавці зобов'язані його видавати та що про це говорить закон – детально пояснює 24 Канал.

Фіскальний чек – це розрахунковий документ, який підтверджує факт оплати товарів або послуг і формується через реєстратор розрахункових операцій (РРО) чи програмний РРО (через планшет, смартфон чи комп'ютер).

Він містить дані про продавця, суму покупки, дату й час операції та фіскальний номер, що дозволяє податковій службі обліковувати проведені розрахунки.

Чек – це доказ, що ваші гроші пішли в легальну економіку, а не в тінь. Це – захист прав споживача,

– йдеться в повідомленні ДПС.

Закон зобов'язує бізнес видати чек у будь-якому разі, але покупець може обрати, у якій формі його отримати – паперовій чи електронній.

Тож запитання на касі зазвичай означає уточнення цього вибору, а не можливість відмовитися від фіскального чека взагалі.

Якими є обов'язкові реквізити?

Відповідно до вимог законодавства, фіскальний касовий чек має містити такі обов'язкові реквізити:

найменування суб'єкта господарювання;

адреса та назва торгової точки;

податковий номер (код ЄДРПОУ, РНОКПП, для платників ПДВ – також ІПН платника ПДВ);

дані про товари та послуги (назва товару або послуги, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, а також за наявності літерне позначення ставки ПДВ та акцизу );

форма та засоби оплати, а також підсумок до оплати (сума та податки);

технічна інформація (фіскальний номер чека, дата та час проведення розрахункової операції, QR-код, режим роботи (онлайн або офлайн), заводський та фіскальний номери РРО.

Цікаво! Покупці можуть самостійно перевірити дійсність фіскального чека на вебпорталі ДПС за посиланням. Окрім того, можна сканувати QR-код за допомогою офіційних мобільних додатків.

Отже, фіскальний чек є підтвердженням факту купівлі, без якого споживач не зможе реалізувати свої права у разі проблем із товаром. Саме чек дає можливість вимагати обміну, повернення коштів або гарантійного ремонту, про що детальніше йдеться у Законі України "Про захист прав споживачів".

Що відомо про єЧек в Україні?