2 лютого, 18:16
Не лише сплатити податки: що мають зробити ФОПи у лютому, щоб не дістати штраф

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • ФОПи 3 групи мають подати річну декларацію, дедлайн визначений на середину лютого.
  • Також ФОПи всіх груп зобов'язані сплатити один з податків до 20 лютого, причому пеня нараховується за прострочення платежу.

До кінця лютого підприємці зобов’язані зробити дві речі. Якщо ж пропустити дедлайн, податкова нарахує пеню, яка ростиме щодня.

Що треба зробити ФОПам у лютому?

Серед двох обов’язкових завдань для підприємців – подання декларації та сплата одного податку, пише "РБК-Україна".

  • Подання декларації

9 лютого для ФОПів 3 групи – це останній термін для подання річної податкової декларації. Разом із нею необхідно подати додаток по ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходів не було, подання декларації обов’язкове.

  • Сплата військового збору

ФОП 1, 2 та 4 груп військовий збір треба платити щомісяця, незалежно від того, чи був у вас дохід. Це 10% від мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 864,70 гривень), які треба встигнути сплатити до 20 лютого.

Натомість ФОПи 3 групи платять військовий збір пропорційно своєму заробітку: 1% від доходу (додатково до 5% або 3% єдиного податку). У цієї категорії дедлайн 19 лютого.

Які штрафи загрожують ФОПам?

За несплату військового збору є суворі покарання:

  1. Штраф у розмірі 50% від суми збору (для 1 та 2 груп).
  2. Пеня нараховується за кожен день прострочення платежу.
  3. Систематична заборгованість перед бюджетом може призвести до анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Що ж стосується штрафу за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації, він становить 340 гривень за кожне таке порушення. Якщо ФОП припустився цієї помилки вдруге протягом року, сума штрафу зросте до 1 020 гривень.

