Шок на ринку ФОП: за ким фіксують 93% приросту бізнесу в Україні

У першому кварталі 2026 року ринок ФОП в Україні нарешті повернувся в плюс. За три місяці зареєстрували 63 555 нових підприємців, тоді як закрилися 51 667. У підсумку – майже +12 тисяч ФОПів.

Які вони – нові ФОП в Україні?

Зростання відбулося не через різкий наплив нових бізнесів, а через різке падіння кількості закриттів. Якщо у 2025 році на 100 відкриттів припадало 165 закриттів, то зараз – вже 81, розповіли аналітики YC.Market.

Головна зміна – гендерна. Жінки забезпечили 93% усього чистого приросту ФОПів: жінки: +11 035, чоловіки – лише +796.

Загалом 60% нових ФОПів – це жінки. І цей тренд тільки посилюється: ще у 2022 році їх було 49%. Особливо помітні зміни в ІТ: частка жінок серед нових підприємців у цій сфері зросла з 38% до 58% за чотири роки.

Динаміка ФОП в Україні / інфографіка YC.Market

У яких сферах відкривають найбільше ФОПів?

Найбільше нових ФОПів відкриваються у роздрібній торгівлі – понад 15 тисяч за квартал. Але є парадокс: саме ця сфера дала від’ємний результат: 15 355 реєстрацій при 16 564 закриттів. Тобто класична торгівля поступово втрачає позиції.

Натомість найбільший приріст показали:

ІТ (+2 121);

освіта (+2 064);

інші послуги (+2 032);

інтернет-торгівля (+2 472 – абсолютний лідер).

Серед причин таких показників – зменшення закриттів (головний фактор "плюса" – не сплеск нових бізнесів, а різке падіння припинень), перебудова економіки (український бізнес адаптується до нових умов, як війна, релокація) та зміна поведінки підприємців ( люди частіше відкривають ФОП під конкретні задачі, такі як фриланс, онлайн-бізнес).

Що це означає?

Економіка стає більш цифровою. Онлайн-торгівля та ІТ витісняють традиційні формати. Зростає роль знань і сервісів. Освіта, консалтинг і аналітика стають новими драйверами. Малий бізнес стає гнучкішим. ФОП – це вже не тільки "малий магазин", а часто індивідуальна економічна модель.

Зауважте! Ринок ФОП у 2026 році не просто "відновився" – він змінився. Це означає, що український малий бізнес переходить у нову фазу – більш цифрову, гнучку та орієнтовану на послуги, а не класичну торгівлю.

В Україні росте кількість ФОП: які причини й наслідки?

Кількість фізичних осіб-підприємців в Україні перевищила 2,18 млн, а від початку повномасштабної війни їх стало майже на 200 тисяч більше. Попри це, експерти закликають не робити поспішних висновків про покращення економічної ситуації, пише "Укрінформ".

Мікро-, малий та середній бізнес сьогодні відіграє критичну роль в економіці. Йдеться не лише про податки, а й про забезпечення населення товарами та послугами в умовах порушеної логістики, створення робочих місць і можливості для самозайнятості.

За даними Державної податкової служби, у 2025 році ФОПи сплатили майже 60 мільярдів гривень єдиного податку – це на 9% більше, ніж роком раніше. Основне навантаження припадає на підприємців третьої групи – близько 800 тисяч осіб забезпечили майже 48 мільярдів гривень надходжень.

Втім, зростання кількості ФОПів не означає автоматичного збільшення доходів бюджету. Це радше сигнал про потенціал, ніж про вже досягнутий результат.

Ситуацію треба розглядати більш комплексно, у тривалій перспективі, адже зміни, що відбуваються протягом двох-трьох місяців, не показові. Раніше ми не раз були свідками масового закриття бізнесів. Нема гарантій, що такі сплески не повторяться – у зв’язку зі зміною економічних, регуляторних чи податкових умов. Тим паче що в першому кварталі темпи економічного зростання в Україні сповільнилися, тож говорити про кардинальне поліпшення умов ведення бізнесу не доводиться,

– каже керівник секретаріату Ради підприємців при КМУ Андрій Забловський.

Окремо експерти відзначають зміну структури малого бізнесу: дедалі більше підприємців переходять у сферу онлайн-торгівлі та цифрових послуг. Це відповідає глобальним трендам розвитку електронної комерції.

Чому відбуваються закриття ФОП?

Для 24 Каналу експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець розповілає, що закриття бізнесу відбувається переважно через накопичення різних змін.

Експертка також говорить про суттєве зростання фінансового навантаження, як-от витрати на логістику, оренду, персонал, енергоносії тощо. Крім того, помітно змінилася споживча поведінка.

Наприклад, за даними маркетингової компанії Kantar, покупки стають більш раціональними: люди частіше порівнюють альтернативи, знижують частоту покупок і чутливіше реагують на ціну.

Анастасія Ямелинець Клієнт-партнерка в Kantar Бізнеси, які не встигають адаптуватися до цих змін або продовжують працювати за моделлю "як раніше" і не підкріплюють свої рішення актуальними даними, швидко втрачають стійкість.

І враховуючи ситуацію в країні, одним із головних чинників для закриття є воєнні ризики. Бізнес може страждати від перебоїв у роботі, міграції клієнтів, нестабільності постачання.

Не менш важливим є психологічний фактор: невизначеність, відкладений попит, зниження готовності інвестувати.

У дослідженнях ми бачимо не лише прямий вплив війни, а й зміну психології споживача: коротший горизонт планування, більшу обережність у витратах, переоцінку пріоритетів. Якщо продукт не має чіткої цінності або бренд не відповідає новим очікуванням, ризик закриття зростає значно швидше,

– зауважує пані Анастасія.

