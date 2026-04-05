Реальні ціни на готовий бізнес: скільки коштує франшиза у 2026 році

Купівля франшизи є доволі простим і вигідним вкладенням для розвитку власної справи. Однак потрібно знати про кілька ключових моментів та якісно розрахувати витрати з можливими непередбачуваними ситуаціями.

Що відомо про франшизи в Україні та яка ціна?

Про те, як франчайзинг працює на українському ринку, йдеться на ресурсі InVenture.

Формат франшизи вважається одним із найбільш безпечних та ефективних для запуску власного бізнесу (малого та середнього). Так, підприємцям не потрібно створювати бренд з нуля, витрачатися фінансово на розробку, тестування та експерименти бізнес-моделі.

Зокрема перевагою є те, що строк виходу на прибутковий рівень після вкладення в бізнес – скорочений. Власне, через менші початкові витрати, які окупляться швидше.

Щодо ціни передусім треба зазначити, що вона залежить від формату бізнесу, масштабу, бренду. Також варто враховувати суми інвестицій для запуску.

Найдешевші франшизи обійдуться в 1 – 5 тисяч доларів . Йдеться про так званий вихід на ринок, коли бренд створений, але ще потрібно працювати над його поширенням та успішністю.

Найпопулярніший і так званий середній рівень франшизи коштує 15 – 50 тисяч доларів . Сюди належать більшість кав'ярень, невеликих магазинів.

З трохи більшими ризиками можна придбати ресторан, великий магазин чи салон. Вони є вищими за середній рівень. Коштуватиме така франшиза від 50 до 150 тисяч доларів .

. І найдорожчими серед франчайзингу є великі мережі, ритейл, що коштуватимуть 200 – 700 тисяч доларів.

У 2026 році франшизи в Україні представляють 550 компаній. Вони працюють у різних сегментах. На ресурсі проаналізували найполярніші сфери (громадське харчування, сфера послуг, роздрібна торгівля) та створили рейтинг.

ТОП-10 франшиз України – громадське харчування:

ÉDES;

Ваш ЛАВаш;

Джигіт;

Good Beer;

Чорноморка;

Бінокль Кава;

Реберня;

П'яна вишня;

MUCHO GUSTO;

Pizza Celentano Ristorante.

ТОП-10 франшиз України – сфера послуг:

ДІЛА;

Join UP!;

Tez Tour;

Dream Hostel;

Соната;

English University;

CitySites;

IT Education Academy;

OS.9;

LaLaEnglish.

ТОП-10 франшиз України – торгівля:

DNIPRO-M;

Еко-Лавка;

М'ясомаркет;

BeerMarket;

Fora;

BUDUSUSHI;

Elikatni Products;

SANTAN;

Галя Балувана;

SPAR / Наш край.

Як обрати франшизу і з чого складається вартість?

Водночас на ресурсі Дія.Бізнес пояснюють, що спершу треба обрати сферу бізнесу. За порадами експертів потрібно обирати той вид підприємництва, який людина розуміє або який буде їй найближчим. Зокрема, щоб не втрапити в проблеми купувати франшизу можна тоді, коли вона пропрацювала на ринку 1 рік та має підтверджені результати й ефективність.

Водночас у Дії поснюють, що потрібно враховувати власні фінансові можливості. Так, вартість франшизи складається з паушального внеску, інвестиції у відкриття точки та роялті. Останнє є щомісячним відрахуванням від 2 до 10% прибутку для франчайзера. Також на ресурсі рекомендують мати фінансову подушку на непередбачувані обставини.

А головне – прорахувати та якісно продумати всі аспекти, аби відкриття бізнесу-франшизи стало вигідним, а не збитковим.

