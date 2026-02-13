Масштабний збій у Glovo: коли українцям повернуть чайові на тисячі гривень
- Сервіс Glovo розпочав повернення коштів 346 користувачам, у яких помилково списалися гроші через технічний збій, включаючи чайові та повну вартість замовлень.
- Терміни зарахування залежать від банків клієнтів.
Днями сервіс доставки Glovo списав тисячі чайових кур’єрам через збій, подеколи ця сума сягала 5 – 10 тисяч гривень. Компанія поверне постраждалим гроші та надать окрему компенсацію.
Коли користувачам Glovo повернуть гроші і скільки?
Сервіс Glovo уже розпочав повернення коштів 346 користувачам, у яких через технічний збій помилково списалися кошти, пише Delo.ua.
Користувачам повернуть не лише чайові, а й повну вартість замовлень. Повернення коштів на картки уже розпочалося, проте терміни зарахування залежать від банків клієнтів.
Ми самі ідентифікували всіх 346 користувачів, яких торкнулася ця проблема. І повертаємо не лише суму помилково списаних онлайн-чайових, а й повну вартість замовлень. Це спосіб компенсувати дискомфорт, через який пройшли наші користувачі,
– зазначили в компанії.
До слова, причиною списань став глобальний технічний збій, який зачепив кілька країн.
Що відомо про інцидент зі списанням коштів у Glovo?
У соціальних мережах, зокрема у Threads, люди писали, що залишали кур'єрам 50 – 100 гривень на чай після доставки. Однак з карток списувалися величезні суми – від 5 до 11 тисяч гривень.
Користувачі писали, що у більшості випадків техпідтримка не відповідала, а банки – відмовлялися скасовувати операції. Також у мережі повідомляли, що декому нібито повертали лише 1 000 гривень, а решту суми буцімто пропонували зарахувати на бонусний рахунок.
Окрім того, повідомлялося, що гроші можуть бути повернути впродовж 2 тижнів.
Скарги користувачів / Фото із соціальних мереж
До речі, багато хто також писав, що їх врятувало від проблеми те, що не було потрібної суми на картці або ж вони не отримали замовлення.
