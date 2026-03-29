Пішли лише на словах: які відомі компанії продовжили заробляти мільярди в Росії

Після початку повномасштабної війни багато міжнародних компаній заявили, що покинуть російський ринок. Однак з того часу сотні брендів продовжили отримувати мільярдні прибутки в Росії.

Які компанії залишають працювати в Росії?

Деякі іноземні компанії лише скоротили свою активність у Росії, інші – адаптували бізнес-моделі, а окремі навіть наростили доходи, свідчать дані платформи Leave Russia від KSE Institute.

Дивіться також У постачальника коробок для "Укрпошти" знайшли бізнес у Росії, – "СлідствоІнфо"

Після початку війни в Україні в Росії залишилося працювати багато відомих брендів:

PepsiCo.

Американська компанія заявила про зупинку продажу своїх головних напоїв, однак не припинила діяльність повністю. Виробництво снеків і молочної продукції продовжилося, а у 2024 році вона навіть запустила новий завод під Новосибірськом.

Більше того, компанія намагалася зареєструвати нові бренди напоїв у Росії. А її доходи у перший рік війни навіть зросли.

Procter & Gamble

Американська корпорація, яка володіє такими відомими брендами, як Pampers, Ariel, Gillette, Pantene тощо, скоротила інвестиції та рекламу в Росії. Однак вона не залишила ринок, зосередившись на базових товарах гігієни. Водночас компанія продовжувала отримувати доходи в Росії у 2021 – 2023 роках.

L’Oréal

Французька косметична компанія офіційно закрила магазини та заявила про паузу інвестицій, однак фактично швидко відновила активність. Компанія налагодила поставки через треті країни, орендувала новий офіс у Москві та зберегла роботу свого заводу.

Ferrero

Італійська кондитерська компанія формально скоротила діяльність, але експорт продукції до Росії зріс приблизно на третину. Відомо, що виручка компанії в Росії складала 743 мільйони доларів, а її російські активи – 458 мільйонів доларів.

Які компанії відновлюють роботу?

Окремі компанії після паузи поступово повернулися в Росію. Наприклад, південнокорейська LG Electronics відновила роботу свого заводу побутової техніки та збільшила виторг. Частково це пояснюють бажанням зберегти виробничі потужності та не втратити ринок.

Турецький холдинг Arçelik (власник брендів Beko та Grundig) не лише не пішов, а й розширив присутність, викупивши активи американської Whirlpool у Росії. Це дозволило суттєво наростити доходи вже у 2023 році.

Італійський виробник Ariston також відновив діяльність у Росії після того, як російський диктатор Володимир Путін скасував указ про націоналізацію її активів. У компанії підтвердили "багаторічну відданість бізнесу в Росії".

Як реагують в Україні?

В Україні засудили діяльність компаній, які працюють в країні-агресорці.

Зокрема, НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни низку компаній, наприклад:

PepsiCo

Mars

Procter & Gamble тощо.

Це означає, що їхня діяльність у Росії розглядається як фактор, що опосередковано підтримує економіку країни-агресора.

Яка ще компанія повертається в Росію?