Із самого нуля: як відкрити інтернет-магазин в Україні
- Для відкриття інтернет-магазину в Україні необхідно зареєструвати ФОП або ТОВ через платформу Дія, отримавши цифровий підпис та обравши КВЕД.
- Для інтернет-торгівлі без великого обороту зазвичай обирають ФОП на другій групі, що включає оплату єдиного податку, єдиного соціального внеску та військового збору.
Наразі інтернет-магазини є напрочуд актуальним місцем для покупки товарів. Це не потребує зайвих часу та ресурсів, тому подібні "торгівельні точки" користуються неабияким попитом.
Як відкрити інтернет-магазин у 2026 році?
Про те, як відкрити онлайн-магазин в Україні, розповідає ARTJOKER.
Зокрема слід одразу визначити такі важливі пункти:
- Вибрати нішу. Зокрема потрібно проаналізувати прибутковість напрямку, порадитися з людьми, що вже мають досвід тощо.
- Визначити ціновий сегмент.
- Скласти портрет цільової аудиторії, аби розробити маркетингову стратегію та зробити бренд упізнаваним. Написати бізнес-план.
- Проаналізувати перспективність ніші, а також конкурентів у ній.
- Створити "покроковий путівник" – розписати етапи запуску, ризики, проблеми та інше.
- Знайти постачальників товарів, домовитися з ними про обсяги, строки та ціну поставок.
- Орендувати приміщення – знадобиться склад для зберігання запасів товарів, а також офіс для адміністративної роботи.
- Розв’язати юридичні питання. Мова йде про реєстрацію підприємця, використання спеціального облікового обладнання і тому подібне.
Водночас для ведення будь-якої підприємницької діяльності у сфері виробництва чи продажу товарів в Україні потрібно отримати реєстрацію – як ФОП або відкрити ТОВ. Про це нагадали у Дії.
Найпростіше та найшвидше – це зареєструвати ФОП через Дію або зареєструвати ТОВ – також через Дію.
Зверніть увагу, що для реєстрації необхідно також отримати цифровий підпис та обрати КВЕД,
– наголосили на сайті.
ARTJOKER пише: у більшості випадків для інтернет-торгівлі без великого обороту обирають ФОП на другій групі. Тоді людина доведеться платити єдиний податок, єдиний соціальний внесок та військовий збір.
Зазначимо, що у майбутньому податкову групу можна змінити,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! З документів для відкриття ФОП знадобиться паспорт та код платника податків.
Що ще слід знати ФОПам?
Підприємцям на 1 та 2 групі ФОП краще відкривати його на початку місяця. Тоді як 3 групі ФОП краще вибирати перші дні місяця, щоб не платити ЄСВ за майже "порожній" місяць.
Водночас 1 та 2 група ФОП відрізняються лімітом доходів та кількістю найманих працівників. Крім того, обидві групи мають однакову ставку єдиного соціального внеску. Водночас суми єдиного податку та військового збору для підприємців різні.