Гра на випередження: найбільший у світі виробник мікросхем інвестує 100 мільярдів доларів у США

Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) планує вкласти 100 мільярдів доларів у виробництво мікросхем у США.

Причина – тарифна політика Трампа

Ця інвестиція є частиною стратегії компанії щодо мінімізації ризиків, пов’язаних із можливими митними тарифами на чіпи з Тайваню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Трамп планує ввести тарифи на агроімпорт до США

За словами представника Білого дому, офіційне оголошення очікується у понеділок. У цей день генеральний директор TSMC СС Вей зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

TSMC уже інвестувала 65 мільярдів доларів у будівництво заводів у штаті Арізона, а нові 100 мільярдів можуть стати окремим проєктом або включати частину цих коштів.

Зауважте. До 2028 року компанія планує запустити три передові виробничі майданчики в США, серед яких завод із 2-нм технологією.

Чому це важливо

Адміністрація Трампа продовжує політику економічного націоналізму та погрожує митами на імпорт мікросхем, що може вдарити по економіці Тайваню, яка значною мірою залежить від експорту напівпровідників. У відповідь Тайбей шукає шляхи пом’якшення ситуації, зокрема через закупівлю американської зброї.

TSMC таким чином не лише зміцнює позиції на американському ринку, а й захищає свій бізнес від торговельних ризиків і можливих змін у глобальному ланцюжку постачань.