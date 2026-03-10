Майже на вагу золота: ціни на авіаквитки злетіли через війну в Ірані

Деякі авіакомпанії оголосили про підвищення цін на авіаквитки, пояснюючи це різким зростанням вартості палива, спричиненим конфліктом на Близькому Сході. Багато з них вже втратили мільярди через скасування рейсів та падіння акцій.

Які авіакомпанії підняли ціни на квитки?

Ціни на реактивне паливо, які до американо-ізраїльських ударів по Ірану становили близько 85 – 90 доларів за барель, останніми днями зросли до 150-200 доларів за барель. Через це дорожчають авіаперельоти, пише Reuters.

Хоча кілька азійських та європейських авіакомпаній, включаючи Lufthansa та Ryanair, мають хеджування цін на нафту, забезпечуючи частину своїх поставок палива за фіксованими цінами, Finnair попередила, що навіть доступність палива може опинитися під загрозою, якщо конфлікт затягнеться.

Тривала криза може вплинути не лише на ціну палива, але й на його доступність, принаймні тимчасово,

– сказав речник Finnair.

Що відомо про інші авіакомпанії:

Qantas Airways повідомила, що не лише підвищує міжнародні тарифи, а й розглядає можливість перерозподілу рейсів до Європи, оскільки авіакомпанії та пасажири намагаються уникати польотів через нестабільний повітряний простір Близького Сходу. Гонконгська Cathay Pacific оголосила про додаткові рейси до Лондона та Цюріха в березні. Air New Zealand вже підвищила тарифи економ-класу. У компанії попередили, що подальші зміни можливі, якщо ціни на пальне залишаться високими. Гонконгська Hong Kong Airlines повідомила, що підвищить паливні збори до 35,2%. Найбільше подорожчають рейси між Гонконгом та Мальдівами, Бангладеш та Непалом. Водночас, Vietnam Airlines попросила владу скасувати екологічний податок на авіапаливо, щоб знизити витрати. За оцінкою уряду В'єтнаму, операційні витрати авіакомпаній зросли на 60 – 70% через подорожчання палива.

Чи здорожчає бензин в Україні?

У соцмережах поширилися чутки про ймовірне підвищення цін на бензин аж до 100 – 150 гривень за літр у майбутньому. Інформацію прокоментував голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Герус зазначив, що коли у світі починаються подібні війни, передбачати щось дуже складно. Однак він не має прогнозів про ціну в 100 – 150 гривень за літр на пальне.

Я думаю, що ситуація складна, вона може навіть ускладнюватися, але щоб дійшло до такого (цін у 100 – 150 гривень за літр пального), я все-таки не думаю,

– зауважив він.

Окрім того, стабілізувати ситуацію на ринку може випуск стратегічних і мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, для чого потрібно ухвалити відповідні рішення.

Що відбувається з цінами на пальне у світі через конфлікт США та Ірану?