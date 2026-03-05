"Карпатська джерельна" потрапила у скандал: компанію можуть оштрафувати

Виробника води "Карпатська джерельна" чекає покарання від Антимонопольного комітету у вигляді штрафу. Вся проблема в етикетці, де зображені Українські Карпати.

Чому оштрафують виробника "Карпатської джерельної"?

Компанія могла обманювати українців, зображуючи на етикетці неправдиву інформацію, повідомили в АМКУ.

На пляшках "Карпатської джерельної" від 0,5 до 2 літрів та води "СПОРТ" були зображені гори, ялинки, птахи та карта з позначкою "Карпати". Це могло були використано для того, щоб створити враження про походження води з Українських Карпат.

За порушення, яке могло вводити в оману покупців, АМКУ пропонує оштрафувати ТОВ "Карпатські мінеральні води" на суму до 5% доходу від продажів за 2025 рік. Також компанія буде змушена змінити неправдивий дизайн етикетки.

Зауважте! Перший завод компанії працює в селі Струтин Золочівського району Львівщини. Виробництво води розпочалося 1996 року, спочатку це був цех безалкогольних напоїв державного спиртзаводу. 2002 року його реорганізували у завод із виробництва мінеральної води.

До слова, у листопаді 2025 року стало відомо, що польський виробник соків тепер має спільний контроль над виробник мінеральної води "Карпатська джерельна".

Група Maspeх – одна з найбільших компаній Центральної та Східної Європи в сегменті харчових продуктів, яка працює на ринку 25 років. Про це йдеться на її сторінці у Linkedin.

Компанія має у власності такі бренди як Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz. Співзасновником та співвласником компанії є польський підприємець Кшиштоф Павінський.

