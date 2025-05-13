Китай розморозив закупівлі літаків Boeing

Китай зняв обмеження на постачання літаків Boeing місцевим авіаперевізникам після тимчасового торгового перемир'я зі Сполученими Штатами.

Китай відновлює поставки літаків

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовин, передає 24 Канал.

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Ще в квітні компанія Boeing заявляла про відмову китайських клієнтів приймати нові літаки через діючі мита. Натомість цього тижня офіційні особи в Пекіні почали повідомляти авіакомпаніям і держустановам про можливість відновлення поставок авіалайнерів, вироблених у США.

Що посприяло цьому

Це стало можливим після домовленості США і Китаю від 12 травня щодо призупинення частини митних обмежень на 90 днів. Це дозволило тимчасово зупинити ескалацію торговельної війни між двома провідними економіками світу.

Довідково. Раніше Китай офіційно заборонив національним авіакомпаніям приймати нові борти Boeing, а також рекомендував обмежити закупівлі авіаційних запчастин зі США.

Компанія Boeing, у свою чергу, шукала альтернативних покупців для десятків літаків, призначених для китайського ринку. Генеральний директор компанії Келлі Ортберг тоді заявив, що близько 50 літаків, які мали бути передані Китаю в поточному році, опинилися під питанням.