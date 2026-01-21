Мережа Київстару в повному блекауті у деяких областях: які прогнози
- Інфраструктура Київстару в кількох областях перебуває в повному блекауті через проблеми в енергосистемі, зокрема, не працює 1 тисяча з 16,5 тисяч майданчиків.
- Компанія здатна збільшити кількість інженерів для роботи при відключеннях і забезпечити 30 – 40% працездатності мережі, а основна мережа захищена на 72 години.
Мобільні оператори страждають через ворожі обстріли енергетики, через що можуть бути проблеми зі зв’язком. Зокрема, частина майданчиків Київстару не працює через проблеми в енергосистемі, а основна мережа захищена на кілька днів.
Яка ситуація в Київстарі після обстрілів енергетики?
Інфраструктура Київстару в кількох областях перебуває в повному блекауті. Про це заявив директор компанії Олександр Комаров на полях Всесвітнього економічного форуму.
Дивіться також Продуктовий бізнес буде забезпечений світлом та формуватиме резерви харчів, – Свириденко
Він стверджує, що з 16,5 тисяч майданчиків Київстару через проблеми в енергосистемі не працює 1 тисяча.
Зараз у 9 областях наша інфраструктура відключена від електропостачання на 40 – 60%. Тож у деяких регіонах, за нашою внутрішньою класифікацією, ми в повному блекауті – понад 50% технічної інфраструктури без електрики,
– сказав Комаров.
Директор Київстару розповів, що компанія здатна власними ресурсами збільшити удвічі кількість інженерів, які залучені до роботи при незапланованих відключеннях.
Зараз кількість працівників становить близько 5 тисяч, а оператор може забезпечити 30 – 40% працездатності мережі навіть у найскладніших ситуаціях. Основна мережа захищена протягом 72 годин.
Що відомо про ситуацію в енергетиці та надзвичайний стан?
14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше Пунктів незламності.
Через російські обстріли зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралі й гідроелектростанції. Через дефіцит генерації Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи та інтегрується до енергоринку ЄС.
В Україні планується забронювати від мобілізації всіх енергетиків та комунальників для відновлення енергетики після атак з боку Росії. Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу.
Найгірша ситуація з енергетикою в Одеській області, зокрема в Одесі, також вона погана у Харкові та низці інших міст. Голова комітету з питань енергетики Андрій Герус зазначив, що Київ постраждав більше від атак на енергетичні об'єкти за останні 1,5 місяця порівняно з Харковом.