Мережа Київстару в повному блекауті у деяких областях: які прогнози

Мобільні оператори страждають через ворожі обстріли енергетики, через що можуть бути проблеми зі зв’язком. Зокрема, частина майданчиків Київстару не працює через проблеми в енергосистемі, а основна мережа захищена на кілька днів.

Яка ситуація в Київстарі після обстрілів енергетики?

Інфраструктура Київстару в кількох областях перебуває в повному блекауті. Про це заявив директор компанії Олександр Комаров на полях Всесвітнього економічного форуму.

Дивіться також Продуктовий бізнес буде забезпечений світлом та формуватиме резерви харчів, – Свириденко

Він стверджує, що з 16,5 тисяч майданчиків Київстару через проблеми в енергосистемі не працює 1 тисяча.

Зараз у 9 областях наша інфраструктура відключена від електропостачання на 40 – 60%. Тож у деяких регіонах, за нашою внутрішньою класифікацією, ми в повному блекауті – понад 50% технічної інфраструктури без електрики,

– сказав Комаров.

Директор Київстару розповів, що компанія здатна власними ресурсами збільшити удвічі кількість інженерів, які залучені до роботи при незапланованих відключеннях.

Зараз кількість працівників становить близько 5 тисяч, а оператор може забезпечити 30 – 40% працездатності мережі навіть у найскладніших ситуаціях. Основна мережа захищена протягом 72 годин.

Що відомо про ситуацію в енергетиці та надзвичайний стан?