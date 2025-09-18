Директор Exxon Mobil спростував чутки про повернення компанії до Росії. Окрім цього керівництво веде переговори щодо повернення активів.

Яку компенсацію вимагає Exxon Mobil?

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil не планує відновлювати роботу в Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Компанія пішла з Росії у 2022 році після того, як захід запровадив санкції проти Росії. Це призвело до списання мільярдів доларів від її виходу.

Головний виконавчий директор Даррен Вудс заявив, що керівництво Exxon веде переговори з російськими чиновниками щодо повернення активів на суму 4,6 мільярда доларів, експропрійованих Москвою. Натомість про повернення на ринок мова не йде.

Ми ведемо переговори про повернення цих коштів, але не розглядаємо можливість нових інвестицій,

– говорить Вудс.

Переговори розпочалися на початку 2023 року, невдовзі після того, як компанія подала арбітражний позов проти уряду Путіна, йдеться у повідомленні FT.

Що відомо про співпрацю Exxon Mobil й Росії?