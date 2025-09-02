Фінал епохи Kraft Heinz: продуктовий гігант готує масштабне розділення
- Kraft Heinz планує розділити свій бізнес на дві незалежні компанії: Global Taste Elevation Co. для глобального ринку та North American Grocery Co. для північноамериканських споживачів.
Розділення дозволить ефективніше розпоряджатися ресурсами, скоротити операційні труднощі та пришвидшити розвиток, але також призведе до додаткових витрат до 300 мільйонів доларів.
Легендарна американська корпорація Kraft Heinz готується до найбільшої трансформації за десятиліття. Виробник кетчупів вирішив розділитися на 2 незалежні компанії.
Чому розділять Kraft Heinz?
Після розділення Kraft Heinz будуть створені компанії Global Taste Elevation Co. і North American Grocery Co., однак ці назви тимчасові, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт корпорації.
Global Taste Elevation Co. буде працювати на глобальний ринок. Вона об'єднає такі відомі продуктові бренди:
- Heinz;
- Philadelphia;
- та Kraft Mac & Cheese.
У той час як North American Grocery Co. зосередиться на північноамериканських споживачах. До її складу увійдуть такі марки:
- Oscar Mayer;
- Kraft Singles;
- Lunchables тощо.
Виконавчим директором ради директорів стане Мігель Патрісіо. Він же займатиметься розділенням Kraft Heinz на дві компанії разом з іншими керівниками.
Наші бренди – культові й улюблені, але складність поточної структури ускладнює ефективний розподіл капіталу та концентрацію на найперспективніших напрямках,
– пояснив Патрісіо.
- За словами директора, поділ компанії дасть змогу кожному напрямку ефективніше розпоряджатися ресурсами, скоротити операційні труднощі та пришвидшити розвиток.
Разом з тим у Kraft Heinz прогнозують додаткові витрати до 300 мільйонів доларів через розділення, проте розраховують максимально їх скоротити.
Завершити угоду планують у другій половині 2026 року, за умови схвалення регуляторів.
Що відомо про Kraft Heinz?
Kraft Heinz – одна з найбільших у світі харчових компаній, створена у 2015 році внаслідок злиття Kraft Foods і Heinz. Компанія займає п’яте місце у світі серед виробників продуктів харчування та напоїв, її портфель включає понад 200 культових брендів, серед яких Heinz, Philadelphia, Kraft Mac & Cheese, Oscar Mayer, Kraft Singles та Lunchables.
Штаб-квартира розташована в Чикаго та Піттсбурзі, а продукція компанії представлена у понад 40 країнах. Kraft Heinz відома як виробник соусів, сирів, заморожених продуктів, закусок та готових страв, а її акції торгуються на біржі NASDAQ під тикером KHC.
Які ще компанії трансформуються?
- Компанія Keurig Dr Pepper вирішила збільшити свої потужності та купити виробника кави Jacobs JDE Peet's. Після покупки планується розділити виробництво кави та безалкогольних напоїв, створивши найбільшу у світі компанію з виготовлення кави Global Coffee Co.
- Всесвітньо відома американська медіакомпанія Warner Bros. Discovery також планує розподіл. Корпорація вирішила утворити дві незалежні компанії – Streaming & Studios та Global Networks. Вони мають з'явитися до середини 2026 року.
- А італійський виробник алкогольних напоїв Campari Group вирішив продати культовий бренд вермутів та ігристих вин Cinzano. Разом з менш відомим брендом Frattina його придбала італійська компанія Caffo Group 1915 за 100 мільйонів євро.