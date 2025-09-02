Легендарна американська корпорація Kraft Heinz готується до найбільшої трансформації за десятиліття. Виробник кетчупів вирішив розділитися на 2 незалежні компанії.

Чому розділять Kraft Heinz?

Після розділення Kraft Heinz будуть створені компанії Global Taste Elevation Co. і North American Grocery Co., однак ці назви тимчасові, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт корпорації.

Global Taste Elevation Co. буде працювати на глобальний ринок. Вона об'єднає такі відомі продуктові бренди:

Heinz;

Philadelphia;

та Kraft Mac & Cheese.

У той час як North American Grocery Co. зосередиться на північноамериканських споживачах. До її складу увійдуть такі марки:

Oscar Mayer;

Kraft Singles;

Lunchables тощо.

Виконавчим директором ради директорів стане Мігель Патрісіо. Він же займатиметься розділенням Kraft Heinz на дві компанії разом з іншими керівниками.

Наші бренди – культові й улюблені, але складність поточної структури ускладнює ефективний розподіл капіталу та концентрацію на найперспективніших напрямках,

– пояснив Патрісіо.

За словами директора, поділ компанії дасть змогу кожному напрямку ефективніше розпоряджатися ресурсами, скоротити операційні труднощі та пришвидшити розвиток.

Разом з тим у Kraft Heinz прогнозують додаткові витрати до 300 мільйонів доларів через розділення, проте розраховують максимально їх скоротити.

Завершити угоду планують у другій половині 2026 року, за умови схвалення регуляторів.

Що відомо про Kraft Heinz?

Kraft Heinz – одна з найбільших у світі харчових компаній, створена у 2015 році внаслідок злиття Kraft Foods і Heinz. Компанія займає п’яте місце у світі серед виробників продуктів харчування та напоїв, її портфель включає понад 200 культових брендів, серед яких Heinz, Philadelphia, Kraft Mac & Cheese, Oscar Mayer, Kraft Singles та Lunchables.



Штаб-квартира розташована в Чикаго та Піттсбурзі, а продукція компанії представлена у понад 40 країнах. Kraft Heinz відома як виробник соусів, сирів, заморожених продуктів, закусок та готових страв, а її акції торгуються на біржі NASDAQ під тикером KHC.

Які ще компанії трансформуються?