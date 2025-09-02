Чому розділять Kraft Heinz?
Після розділення Kraft Heinz будуть створені компанії Global Taste Elevation Co. і North American Grocery Co., однак ці назви тимчасові, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт корпорації.
Global Taste Elevation Co. буде працювати на глобальний ринок. Вона об'єднає такі відомі продуктові бренди:
- Heinz;
- Philadelphia;
- та Kraft Mac & Cheese.
У той час як North American Grocery Co. зосередиться на північноамериканських споживачах. До її складу увійдуть такі марки:
- Oscar Mayer;
- Kraft Singles;
- Lunchables тощо.
Виконавчим директором ради директорів стане Мігель Патрісіо. Він же займатиметься розділенням Kraft Heinz на дві компанії разом з іншими керівниками.
Наші бренди – культові й улюблені, але складність поточної структури ускладнює ефективний розподіл капіталу та концентрацію на найперспективніших напрямках,
– пояснив Патрісіо.
- За словами директора, поділ компанії дасть змогу кожному напрямку ефективніше розпоряджатися ресурсами, скоротити операційні труднощі та пришвидшити розвиток.
Разом з тим у Kraft Heinz прогнозують додаткові витрати до 300 мільйонів доларів через розділення, проте розраховують максимально їх скоротити.
Завершити угоду планують у другій половині 2026 року, за умови схвалення регуляторів.
Що відомо про Kraft Heinz?
Kraft Heinz – одна з найбільших у світі харчових компаній, створена у 2015 році внаслідок злиття Kraft Foods і Heinz. Компанія займає п’яте місце у світі серед виробників продуктів харчування та напоїв, її портфель включає понад 200 культових брендів, серед яких Heinz, Philadelphia, Kraft Mac & Cheese, Oscar Mayer, Kraft Singles та Lunchables.
Штаб-квартира розташована в Чикаго та Піттсбурзі, а продукція компанії представлена у понад 40 країнах. Kraft Heinz відома як виробник соусів, сирів, заморожених продуктів, закусок та готових страв, а її акції торгуються на біржі NASDAQ під тикером KHC.
Які ще компанії трансформуються?
- Компанія Keurig Dr Pepper вирішила збільшити свої потужності та купити виробника кави Jacobs JDE Peet's. Після покупки планується розділити виробництво кави та безалкогольних напоїв, створивши найбільшу у світі компанію з виготовлення кави Global Coffee Co.
- Всесвітньо відома американська медіакомпанія Warner Bros. Discovery також планує розподіл. Корпорація вирішила утворити дві незалежні компанії – Streaming & Studios та Global Networks. Вони мають з'явитися до середини 2026 року.
- А італійський виробник алкогольних напоїв Campari Group вирішив продати культовий бренд вермутів та ігристих вин Cinzano. Разом з менш відомим брендом Frattina його придбала італійська компанія Caffo Group 1915 за 100 мільйонів євро.