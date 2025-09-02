Почему разделят Kraft Heinz?
После разделения Kraft Heinz будут созданы компании Global Taste Elevation Co. и North American Grocery Co., однако эти названия временные, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт корпорации.
Global Taste Elevation Co. будет работать на глобальный рынок. Она объединит такие известные продуктовые бренды:
- Heinz;
- Philadelphia;
- и Kraft Mac & Cheese.
В то время как North American Grocery Co. сосредоточится на североамериканских потребителях. В ее состав войдут такие марки:
- Oscar Mayer;
- Kraft Singles;
- Lunchables и тому подобное.
Исполнительным директором совета директоров станет Мигель Патрисио. Он же будет заниматься разделением Kraft Heinz на две компании вместе с другими руководителями.
Наши бренды – культовые и любимые, но сложность текущей структуры затрудняет эффективное распределение капитала и концентрацию на самых перспективных направлениях,
– объяснил Патрисио.
- По словам директора, разделение компании позволит каждому направлению эффективнее распоряжаться ресурсами, сократить операционные трудности и ускорить развитие.
Вместе с тем в Kraft Heinz прогнозируют дополнительные расходы до 300 миллионов долларов из-за разделения, однако рассчитывают максимально их сократить.
Завершить сделку планируют во второй половине 2026 года, при условии одобрения регуляторов.
Что известно о Kraft Heinz?
Kraft Heinz – одна из крупнейших в мире пищевых компаний, создана в 2015 году в результате слияния Kraft Foods и Heinz. Компания занимает пятое место в мире среди производителей продуктов питания и напитков, ее портфель включает более 200 культовых брендов, среди которых Heinz, Philadelphia, Kraft Mac & Cheese, Oscar Mayer, Kraft Singles и Lunchables.
Штаб-квартира расположена в Чикаго и Питтсбурге, а продукция компании представлена в более чем 40 странах. Kraft Heinz известна как производитель соусов, сыров, замороженных продуктов, закусок и готовых блюд, а ее акции торгуются на бирже NASDAQ под тикером KHC.
Какие еще компании трансформируются?
- Компания Keurig Dr Pepper решила увеличить свои мощности и купить производителя кофе Jacobs JDE Peet's. После покупки планируется разделить производство кофе и безалкогольных напитков, создав крупнейшую в мире компанию по изготовлению кофе Global Coffee Co.
- Всемирно известная американская медиакомпания Warner Bros Warner Bros. Discovery также планирует разделение. Корпорация решила создать две независимые компании – Streaming & Studios и Global Networks. Они должны появиться до середины 2026 года.
- А итальянский производитель алкогольных напитков Campari Group решил продать культовый бренд вермутов и игристых вин Cinzano. Вместе с менее известным брендом Frattina его приобрела итальянская компания Caffo Group 1915 за 100 миллионов евро.