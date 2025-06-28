Что известно о сделке

Сделка является частью стратегии Campari по пересмотру портфеля и сосредоточению на ключевых брендах, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу компании. Для реализации сделки стороны создадут новую компанию, которой передадут права интеллектуальной собственности, контракты, запасы продукции, оборудование и часть работников в Италии.

Смотрите также Масштабное сокращение в "Новой почте": уходят десятки специалистов и топ-менеджер

Справочно. Бренд Cinzano, основан в 1757 году, Campari приобрела в 1999-м, а Frattina присоединилась к портфелю компании в 2014 году в результате покупки Fratelli Averna.

Оба бренда помогли Campari закрепиться в сегменте игристых вин и вермутов на международном уровне. Однако в 2024 году их объем продаж составил лишь 2% от общего оборота группы (75 миллионов евро), что и стало поводом для оптимизации.

Кто покупает Cinzano

Покупатель – Caffo Group 1915 – известна благодаря популярному горькому ликеру Vecchio Amaro del Capo. В компании уже имеют сильные позиции на внутреннем рынке и планируют использовать Cinzano как трамплин для международной экспансии.

Пока Campari временно останется дистрибьютором Cinzano на рынках Аргентины, Испании, Мексики, России, Южной Кореи и ЮАР. Полное завершение передачи прав ожидается до конца 2025 года.