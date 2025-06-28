Що відомо про угоду

Угода є частиною стратегії Campari щодо перегляду портфеля і зосередження на ключових брендах, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу компанії. Для реалізації угоди сторони створять нову компанію, якій передадуть права інтелектуальної власності, контракти, запаси продукції, обладнання та частину працівників в Італії.

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Довідково. Бренд Cinzano, заснований у 1757 році, Campari придбала у 1999-му, а Frattina приєдналася до портфеля компанії у 2014 році в результаті купівлі Fratelli Averna.

Обидва бренди допомогли Campari закріпитися у сегменті ігристих вин та вермутів на міжнародному рівні. Однак у 2024 році їхній обсяг продажів склав лише 2% від загального обороту групи (75 мільйонів євро), що і стало приводом для оптимізації.

Хто купує Cinzano

Покупець – Caffo Group 1915 – відома завдяки популярному гіркому лікеру Vecchio Amaro del Capo. У компанії вже мають сильні позиції на внутрішньому ринку та планують використати Cinzano як трамплін для міжнародної експансії.

Поки що Campari тимчасово залишиться дистриб'ютором Cinzano на ринках Аргентини, Іспанії, Мексики, Росії, Південної Кореї та ПАР. Повне завершення передачі прав очікується до кінця 2025 року.