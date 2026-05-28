Польська Orlen націлилася на частку в найбільшій мережі АЗС України
Польська енергетична компанія Orlen прагне розширити свою присутність на паливному ринку в Україні. Група вже веде переговори про можливість придбання частки в "Укрнафті".
Чого хоче польська компанія
Про це у четвер, 28 травня, під час пресконференції заявив президент Orlen Іренеуш Фонфара, пише bankier.pl.
Ми почали обговорення можливості нашого залучення до “Укрнафти”. Наразі ми перебуваємо у процесі як один із партнерів. Чи буде це залучення і яким саме воно буде — це питання переговорів з українською стороною,
– зазначив Фонфара.
Він наголосив, що український ринок вкрай важливий для польської енергетичної групи. Адже Orlen є одним із головних постачальників пального у сусідню державу і хоче посилювати цей напрямок.
Особливо важливе значення Україна має для нафтопереробного заводу в Мажейкяї, який відправляє сюди майже 18% своєї продукції.
Ми віримо, що війна закінчиться і що переможцем буде Україна. Ми хотіли б бути більш залученими до цього ринку, ніж зараз,
– додав керівник Orlen.
Також польська компанія постачає в Україну природний газ. Щомісяця відправляє приблизно одне судно блакитного палива.
Загалом Orlen продає в Україні близько півтора мільйона тонн нафтопродуктів на рік
Зауважте! Державна компанія "Укрнафта" має найбільшу мережу АЗС в Україні. Вона також займається видобутком нафти й газу. Компанія відіграє важливу роль в енергетичному секторі України.
Нагадаємо, у квітні "Укрнафта" стала лідером українського паливного ринку за обсягами реалізації пального, випередивши мережі OKKO та WOG. Компанія повідомила про продаж 94 600 тонн пального, тоді як OKKO реалізувала 83 700 тонн, а WOG – 67 500 тонн.
Експерти пов’язують різке зростання продажів "Укрнафти" з дотриманням державної політики стримування цін. Як пояснював директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, з 5 березня мережа продавала пальне з мінімальними націнками. Такий підхід став частиною заходів для пом’якшення наслідків паливної кризи та різких цінових коливань.
Крім того, на початку квітня стало відомо про подальше розширення мережі автозаправних комплексів "Укрнафти". Компанія планувала додати ще 21 АЗК у Полтавській та Харківській областях, завдяки чому загальна кількість комплексів по країні мала перевищити 700.