Компанії з онлайн-казино забронювали своїх працівників через ДіяCity, – розслідування
- Компанії-резиденти Дія.City у сфері онлайн-казино з початку 2024 року забронювали 58 працівників від мобілізації.
- Серед таких компаній "Фавбет Тек" та "Біллтех геймз", які використовують податкові пільги та переваги статусу резидента Дія.City.
Компанії-резиденти Дія.City, що працюють у сфері онлайн-казино, з початку 2024 року забронювали від мобілізації 58 своїх працівників.
Як це вдалось виявити?
Про це йдеться в розслідуванні hromadske, яке базується на даних із двох незалежних джерел, інформує 24 Канал.
Як зазначили розслідувачі, йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, але водночас користуються податковими пільгами та перевагами статусу резидента Дія.City – зокрема, правом на бронювання персоналу.
Про які конкретні компанії мова?
Серед таких бізнесів – "Фавбет Тек" (нині "Хайлоад Солюшнз"), яка з липня 2024-го по серпень 2025-го забронювала 20 працівників. Компанія входить до орбіти міжнародної групи Favbet та займається розробкою програмного забезпечення для онлайн-казино.
Ще одна компанія – "Біллтех геймз", що має ліцензію на діяльність у сфері азартних ігор і стала резидентом Дія.City у жовтні 2023 року. Вона забронювала 10 співробітників. Її власником, за даними журналістів, є колишній патрульний поліції з Вінниччини Андрій Рутковський.
Крім того, ТОВ "Комп'ютерний сервіс", що отримало статус резидента у липні 2023-го, забронювало сімох працівників на період від серпня 2024-го до серпня 2025-го.
До переліку потрапили й розробники соціальних казино – проєктів, які працюють із віртуальними валютами, а не реальними грошима. Компанії "Продакт меднес юкрейн" та "Плейтика Україна", які є резидентами Дія.City, забронювали 21 співробітника.
Що кажуть і Дія.City?
У Дія.City пояснили, що ці компанії не проводять азартні ігри безпосередньо, а лише створюють програмне забезпечення для відповідних платформ.
Розробники ПЗ не є операторами азартних ігор, тому формально вони мають право на статус резидента,
– зазначив юридичний радник проєктного офісу Дія.City Олексій Добронравов.
Більше про Дія. Сity
Дія.City запустили в лютому 2022 року як спеціальну правову та податкову модель для IT-бізнесу. Це ініціатива Міністерства цифрової трансформації, яка має на меті створити сприятливі умови для розвитку технологічних компаній та залучення інвестицій.
Резиденти Дія.City отримують пільгове оподаткування, можливість оформлювати фахівців за гіг-контрактами, а також можуть претендувати на статус "критично важливих", що дозволяє бронювати частину співробітників від мобілізації.
Водночас механізм бронювання неодноразово викликав суспільні дискусії, зокрема через непрозорість критеріїв і появу в переліках компаній, діяльність яких мало пов’язана з обороноздатністю країни.
До слова, бюджет отримав 175,2 мільйони гривень від перших нових ліцензій, які видало державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity.