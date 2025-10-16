Компанії-резиденти Дія.City, що працюють у сфері онлайн-казино, з початку 2024 року забронювали від мобілізації 58 своїх працівників.

Як це вдалось виявити?

Про це йдеться в розслідуванні hromadske, яке базується на даних із двох незалежних джерел, інформує 24 Канал.

Як зазначили розслідувачі, йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор, але водночас користуються податковими пільгами та перевагами статусу резидента Дія.City – зокрема, правом на бронювання персоналу.

Про які конкретні компанії мова?

Серед таких бізнесів – "Фавбет Тек" (нині "Хайлоад Солюшнз"), яка з липня 2024-го по серпень 2025-го забронювала 20 працівників. Компанія входить до орбіти міжнародної групи Favbet та займається розробкою програмного забезпечення для онлайн-казино.

Ще одна компанія – "Біллтех геймз", що має ліцензію на діяльність у сфері азартних ігор і стала резидентом Дія.City у жовтні 2023 року. Вона забронювала 10 співробітників. Її власником, за даними журналістів, є колишній патрульний поліції з Вінниччини Андрій Рутковський.

Крім того, ТОВ "Комп'ютерний сервіс", що отримало статус резидента у липні 2023-го, забронювало сімох працівників на період від серпня 2024-го до серпня 2025-го.

До переліку потрапили й розробники соціальних казино – проєктів, які працюють із віртуальними валютами, а не реальними грошима. Компанії "Продакт меднес юкрейн" та "Плейтика Україна", які є резидентами Дія.City, забронювали 21 співробітника.

Що кажуть і Дія.City?

У Дія.City пояснили, що ці компанії не проводять азартні ігри безпосередньо, а лише створюють програмне забезпечення для відповідних платформ.

Розробники ПЗ не є операторами азартних ігор, тому формально вони мають право на статус резидента,

– зазначив юридичний радник проєктного офісу Дія.City Олексій Добронравов.

