"Конфлікт перейшов межі": від Пишного та Смілянського з Укрпошти вимагають пояснень

У мережі досі обговорюють скандал щодо штрафу для Укрпошти, через який виник конфлікт між гендиректором компанії Ігорем Смілянський та головою НБУ Андрієм Пишним. У фінансовому комітеті відреагували на суперечку.

Що Гетманцев каже про конфлікт між НБУ та Укрпоштою?

Від сторін конфлікту вимагатимуть пояснень, повідомив нардеп та голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Особистий конфлікт між Пишним і Смілянським вочевидь перейшов допустимі межі. Комітет запросить пояснення у сторін. Але сам по собі факт вражає,

– написав Гетманцев.

До слова, ситуація загострилася через штраф у 255 тисяч гривень для Укрпошти, який наклав Нацбанк за ненадання інформації. Коротко про скандал:

НБУ звернув увагу на недоліки в корпоративному управлінні та системі внутрішнього контролю компанії. У НБУ вважають, що такі проблеми можуть перерости у ризики для всієї платіжної інфраструктури країни.

У самій Укрпошті різко не погоджуються з такими оцінками. Там заявили, що дії регулятора виглядають як тиск і можуть бути спробою завадити створенню "Укрпошта Банку".

Гендиректор компанії Ігор Смілянський стверджує, що НБУ запитує інформацію, яка не має прямого стосунку до роботи на платіжному ринку. Зокрема, йдеться про внутрішні обговорення щодо організації поштових послуг під час повномасштабної війни.

У Нацбанку ж наполягають: проблема значно глибша. Там вважають, що слабка система управління в Укрпошті вже виходить за межі внутрішніх питань компанії і може впливати на стабільність фінансової системи.

Заяви Смілянського в Нацбанку розцінили як спробу "дискредитувати дії регулятора і ввести в оману громадськість щодо причин застосування заходів впливу".

