Елітний алкоголь під прикриттям дипломатів: викрили гучну схему контрабанди на 4 мільйони

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного ввезення алкоголю в Україну під прикриттям дипломатичних вантажів. За даними слідства, учасники оборудки завозили елітний алкоголь без сплати податків, а потім продавали його на внутрішньому ринку.

Як працювала схема контрабанди алкоголю?

У справі вже повідомили про підозру шістьом фігурантам. Їх підозрюють у контрабанді підакцизних товарів у великих розмірах та незаконному зберіганні й збуті алкоголю. Операцію проводили прокурори Офісу Генерального прокурора разом із детективами Бюро економічної безпеки, повідомили в БЕБ.

За версією слідства, що учасники схеми користувалися зв’язками у дипломатичних установах іноземних держав в Україні:

Завдяки цьому алкоголь оформлювали як дипломатичний вантаж для службового користування, який не підлягає оподаткуванню.

За такою схемою в Україну завезли алкоголь відомих брендів на понад 4 мільйони гривень.

Після проходження митниці продукцію забирали зі складів, розвозили по гаражах та складських приміщеннях, а далі продавали покупцям.

Правоохоронці зазначають, що продаж такої продукції суперечить українському законодавству. Наразі на вилучений алкоголь наклали арешт. П’ятьом підозрюваним суд обрав заставу – майже по 1 мільйону гривень кожному.

Що це означає?

Схема показує, що контрабандисти намагаються використовувати навіть дипломатичні механізми для обходу митних правил. Ринок нелегального алкоголю в Україні залишається прибутковим попри посилення контролю. Використання дипломатичного статусу може стати окремим предметом перевірок для правоохоронців. Держава ризикує втрачати мільйони гривень через несплату акцизів та податків. Подібні схеми також створюють ризики для легального бізнесу, який працює офіційно.

Зауважте! Історія з "дипломатичним" алкоголем показує, наскільки винахідливими стають схеми контрабанди в Україні. Використання статусу дипломатичних вантажів для продажу алкоголю на чорному ринку – це не лише питання несплачених податків, а й удар по довірі до міжнародних механізмів та контролю на митниці.

Які збитки для бюджету приносять "тіньові схеми" бізнесу?

Обсяг недоотриманих податків через тіньові схеми в Україні оцінюється у понад 1 трильйон гривень, повідомляє "Інтерфакс – Україна".

Таксі схеми поширені в агросекторі, ритейлі та переробній галузі. Зокрема, найпопулярнішими залишаються:

контрабанда;

зарплати в конвертах;

"дроблення великого бізнесу" на мережі ФОПів.

Найбільше збитків від зарплат у конвертах. Обсяг виплат неоформленим працівникам та зарплат у конвертах працівникам на мінімалці зріс до 280 – 540 мільярдів гривень на рік. Це спричиняє бюджетні втрати у 140 – 280 мільярдів гривень.

На другому місці за втратами держави – "сірий імпорт" і контрабанда обсягом 400 – 640 мільярдів гривень та втратами бюджету у 120 – 185 мільярдів гривень.

Третя позиція – контрафакт і нелегальна підакцизна торгівля: 126 – 140 мільярдів гривень обороту та 39 – 43 мільярдів гривень втрат.

Якщо взяти всі схеми, які ми змогли порахувати, це близько 500 – 600 мільярдів гривень втрат. А якщо спиратися на оцінку тіньової економіки в 30% ВВП, то всі схеми з’їдають в нас близько 1 трильйона гривень,

– повідомив координатор ЕЕП Олег Гетман.

Як налагоджена система "дипломатичної" контрабанди в Україні?

Ексочільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко отримав підозру у справі про контрабанду цигарок, за участі прикордонників, митників, СБУ та ДБР. Зловмисники використовували автівки з номерами, схожими на дипломатичні, аби уникнути перевірок.

Заступниця Голови Антикорупційної ради при Міноборони та експертка Незалежної антикорупційної комісії Тетяна Ніколаєнко пояснила 24 Каналу, що схема відома з 2022 року, проте реальних системних змін не відбувається – змінюються лише окремі посадовці, а корупційна мережа продовжує працювати.

Тетяна Ніколаєнко Заступниця Голови Антикорупційної ради при Міноборони Це надзвичайно прибутковий бізнес. Схема настільки налагоджена, що навіть коли когось притягують до відповідальності, сама система продовжує працювати – прибирають лише окремих людей. Про цю схему я писала ще у 2022 році, описувала різні історії, в тому числі податкові скрутки.

Корупційна схема полягала в тому, що контрабандисти використовували автомобілі з номерами, схожими на дипломатичні, а за кермо саджали родичів дипломатів. Оскільки людей з дипломатичними паспортами не перевіряють на кордоні, це дозволяло безперешкодно перевозити контрабанду, зокрема сигарети.

Про цю схему мені розповідали також й у 2023 році, і тоді про неї повідомили МЗС, яке очолював Дмитро Кулеба. Чесно кажучи, не знаю, чи щось змінилося з того часу, бо коли я нещодавно запитала, чи працює ця схема, мені відповіли, що так,

– пояснила Ніколаєнко.

