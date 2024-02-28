Якщо є претензії до органів влади: для бізнесу створили спеціальну платформу для скарг

Українські підприємці часто скаржаться на органи влади. Незабаром про проблеми можна буде повідомляти централізовано.

Нова платформа для діалогу влади та бізнесу

Уряд запустив нову платформу для комунікації влади та бізнесу. Вона називається "Зроблено в Україні", як і нещодавно затверджена торгова марка.

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Як розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, вона покликана оцінювати рівень задоволеності державними інституціями та послугами, які вони надають. Підприємці зможуть в режимі онлайн надати свою оцінку, і завдяки цьому влада зможе швидко реагувати на запити на проблемні ділянки.

Це канал зворотного зв’язку від бізнесу, завдяки якому влада матиме можливість максимально оперативно реагувати на звернення бізнесу й вирішувати проблеми,

– повідомила Свириденко.

Нова платформа передбачає прямий зв'язок з Радою бізнес-омбудсмена. Відтак, підприємці зможуть не лише повідомити про проблеми, а й отримати безплатну допомогу фахівців.



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