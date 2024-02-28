Нова платформа для діалогу влади та бізнесу

Уряд запустив нову платформу для комунікації влади та бізнесу. Вона називається "Зроблено в Україні", як і нещодавно затверджена торгова марка.

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Як розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, вона покликана оцінювати рівень задоволеності державними інституціями та послугами, які вони надають. Підприємці зможуть в режимі онлайн надати свою оцінку, і завдяки цьому влада зможе швидко реагувати на запити на проблемні ділянки.

Це канал зворотного зв’язку від бізнесу, завдяки якому влада матиме можливість максимально оперативно реагувати на звернення бізнесу й вирішувати проблеми,

– повідомила Свириденко.

Нова платформа передбачає прямий зв'язок з Радою бізнес-омбудсмена. Відтак, підприємці зможуть не лише повідомити про проблеми, а й отримати безплатну допомогу фахівців.



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