Новая платформа для диалога власти и бизнеса

Правительство запустило новую платформу для коммуникации власти и бизнеса. Она называется "Сделано в Украине", как и недавно утвержденная торговая марка.

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Как рассказала министр экономики Юлия Свириденко, она призвана оценивать уровень удовлетворенности государственными институтами и услугами, которые они предоставляют. Предприниматели смогут в режиме онлайн предоставить свою оценку, и благодаря этому власть сможет быстро реагировать на запросы на проблемные участки.

Это канал обратной связи от бизнеса, благодаря которому власть будет иметь возможность максимально оперативно реагировать на обращения бизнеса и решать проблемы,

– сообщила Свириденко.

Новая платформа предусматривает прямую связь с Советом бизнес-омбудсмена. Поэтому, предприниматели смогут не только сообщить о проблемах, но и получить бесплатную помощь специалистов.



Ранее сообщалось о том, что украинцы смогут получать кэшбек за приобретение товаров, которые приобрели у отечественных производителей.