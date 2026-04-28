Пасажири платитимуть штрафи до 1 500 євро: авіагігант шокував новими правилами

Європейський авіагігант Lufthansa Group різко переписав правила гри для пасажирів, які звикли до «гнучких» квитків. Те, що раніше вважалося майже безболісною опцією, тепер може влетіти в кругленьку суму.

Які нові правила запровадила авіакомпанія Lufthansa?

На рейсах у межах Європи скасування подорожі обійдеться вже не в 70, а в 150 євро, а для далеких напрямків ціни взагалі виглядають як з іншої планети, пише Аusnews.de.

Зміни зачепили не лише саму Lufthansa, а й усі компанії, що входять до її орбіти: Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines та Swiss International Air Lines. Нові тарифи почали діяти наприкінці березня й одразу викликали хвилю невдоволення серед мандрівників.

Найгучніше обговорюють міжконтинентальні перельоти. Якщо плани раптово зміняться, пасажири економ-класу втратять 400 євро, преміум – 700, бізнес – 1 000, а за квиток у першому класі доведеться "попрощатися" з 1 500 євро. Саме цей сегмент опинився під найбільшим ударом – сума виглядає рекордною навіть для преміальних подорожей.

При цьому компанія залишила лазівку: змінювати дату або маршрут усе ще можна без додаткової плати. Але якщо йдеться про повне скасування – гаманець відчує це одразу. У самій Lufthansa Group пояснюють нові правила просто: пасажири стали частіше переносити або відміняти поїздки, і бізнес змушений реагувати.

Додатково на коротких і середніх рейсах зникає ще один бонус – безкоштовна маленька валіза в салоні. Тепер навіть швидкі поїздки можуть обійтися дорожче, ніж раніше.

Коли в Україні відновлять авіасполучення?

У міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби пояснили для 24 Каналу, що поки триває воєнний стан, то мова про відкриття повітряного простору в Україні не йде.

Попри це, в міністерстві вже готуються до майбутнього відновлення авіасполучення, зокрема створено спеціальну робочу групу за участі представників аеропортів, авіакомпаній та профільних органів для того, щоб напрацювати практичні рішення та план щодо відновлення польотів.

Робота цієї групи полягатиме в оцінці стану інфраструктури, формуванні вимог безпеки та координації між усіма учасниками процесу.

Експерт з авіації Богдан Долінце у розмові з 24 Каналом пояснює, що створення такої групи, як і всіх інших, що були створені ще з 2022 року, не означає, що повітряний простір України буде відкритий найближчим часом або ж навіть у середньостроковій перспективі.

Богдан Долінце, авіаційний експерт, член Громадської ради Державної авіаційної служби Тому відповідь на питання стосовного того, чи можна відновити авіаперевезення в умовах воєнного стану, ми зможемо отримати вже після завершення роботи цієї групи, якщо, звичайно, вони будуть оприлюднені.

Ще раніше Міністерство інфраструктури створювало відповідні групи й певні кроки все ж відбувалися, але це абсолютно не призводило до повного чи навіть часткового відкриття повітряного простору.

Крім того, цей інструмент є лише консультативним органом, а тому жодних функцій, окрім як проведення оцінки та надання рекомендацій міністерствам або ж міністрам, в принципі не може зробити.

