Битва за BigMac: McDonald's програв суд щодо використання товарного знаку

Протистояння американської мережі фастфуду McDonald's та ірландської мережі Supermac's закінчилося програшем першої. Тепер McDonald's не зможе використовувати товарний знак BigMac у Європі, але це не стосується одноіменного бургера.

Суд через товарний знак BigMac

Відповідно до рішення Генерального суду Європейського Союзу, компанія McDonald's частково втрачає право на використання товарного знака BigMac у Європі.

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Рішення було ухвалено на користь ірландського конкурента американської мережі – фастфуду Supermac's.

Це не стосується традиційного бургера "BigMac".

Як повідомляється, McDonald's не довів справжнього використання певних товарів та послуг впродовж безперервного п'ятирічного періоду в Євросоюзі.

Нагадуємо, у 2017 році мережа Supermac's намагалася заборонити використовувати McDonald's назву BigMac, яку американська компанія зареєструвала у 1996 році для продуктів з м'яса та птиці, а також послуг, що надаються у ресторанах.

Втім відомство інтелектуальної власності Євросоюзу (EUIPO) відхилило заяву Supermac's. Але ірландська компанія оскаржила це рішення.

Після цього Генеральний суд відхилив докази McDonald's та частково анулював й змінив рішення EUIPO.

Про McDonald's в Україні

Мережа ресторанів налічувала 109 ресторанів у 24 містах України до 24 лютого 2022 року.

Станом на весну 2024 року працює 101 ресторан, де працевлаштовано понад 9 600 українців.

У 2023 році виторг компанії виріс в 3,9 раза порівняно з показниками 2022 року – це 12,9 мільярда гривень. А чистий прибуток склав 1,29 мільярда гривень проти збитку у 2 мільярди гривень у 2022 році.

На сьогодні вартість активів "Макдональдс Юкрейн Лтд" становить 5,54 мільярда гривень.

Мережа фастфуду Supermac's відкрила свої перші ресторани в Голуеї в 1978 році. Компанія продає гамбургери з яловичиною та куркою, а також смажені курячі нагетси та сендвічі.