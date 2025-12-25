Мільярдер помер – борги залишились: спадкоємці виплатять рекордний штраф за шахрайство
- Спадкоємці мільярдера Роберта Брокмана виплатять 750 мільйонів доларів за його податкові борги та штрафи, при цьому усе життя він економив.
- Брокман був звинувачений у податковому шахрайстві на суму понад 2 мільярди доларів через використання офшорних компаній.
Відомий мільярдер, що славився своєю скупістю, фігурує у найбільшій справі про податкове шахрайство в історії США. Він помер, тому компенсацію та штрафи платитимуть його спадкоємці.
Мільярдер не сплачував податки та штрафи: що вирішив суд?
Роберт Брокман передав у спадок мільйонні штрафи та несплачені податки, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Брокман був бізнесменом у сфері автомобільного програмного забезпечення, а 2020 року його звинуватили у податковому шахрайстві. Він, можливо, використовував мережу офшорних компаній для приховування доходу більш ніж 2 мільярди доларів.
Податкова служба США вимагала виплати 1,4 мільярди доларів, включаючи відсотки. Із цієї суми 993 мільйони складалися лише з несплачених податків та штрафів.
Проте спадкоємці покійного мільярдера Роберта Брокмана досягли угоди про сплату 750 мільйонів доларів заборгованості податків та штрафів, врегулювавши цивільний позов.
Брокман, який заперечував звинувачення, помер у 2022 році у віці 81 року, очікуючи на суд. Податковий юрист, який консультував Брокмана, покінчив життя самогубством перед кримінальним процесом проти нього самого.
Чому Брокман надто економив?
Брокман був відомий своєю скупістю: він зупинявся в недорогих готелях, а коли відвідував один із офісів своєї компанії, то їв заморожені напівфабрикати, пише WSJ.
Підприємець дотримувався антиурядових поглядів і не схвалював діяльність Податкової служби США, називаючи її корумпованою організацією. Forbes у 2022 році оцінював статки Брокмана в 4,7 мільярди доларів.
