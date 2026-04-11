100 тисяч переглядів на YouTube: чи реально заробляти і жити на власних відео

Більшість людей вважає, що на YouTube можна заробляти мільйони і що все залежить від кількості переглядів або підписників на каналі. Однак це не зовсім так, адже для того, щоб почати заробляти на платформі потрібно спочатку виконати кілька основних правил.

Скільки грошей можна отримати за 100 тисяч переглядів на YouTube?

Про те, скільки прибутку українці отримують на своїх канал у YouTube, йдеться на ресурсі affhub.media.

Передусім треба знати про кілька основних правил, за якими платформа почне виплачувати гроші. Так, має бути відповідність таким вимогам:

загальна кількість переглядів на каналі – не менше 20 тисяч;

тривалість переглядів за минулий рік – не менше 4 тисяч годин;

канал зв'язаний із Google Adsense – сервісом контекстної реклами.

Так, за 1 тисячу переглядів у 2026 році можна отримати від 2,98 долара до 37,24 долара в різних країнах.

Важливо! Показник CPM, або Cost Per Mille, або ціна за тисячу переглядів, залежить від інтересу до подій у країні чи контенту відповідної країни. Зокрема сюди враховують так званий прибуток від реклами у відео.

Так, у 2026 році показник CPM становить трішки більше ніж 4 долари.

На ресурсі engage.org.ua сформували таблицю, яка створена на основі кількох джерел, з порівнянням за 2025 рік.

Тож, середній дохід в Україні від 1 тисячі переглядів становив 0,8 – 2 долари. 10 тисяч переглядів коштували до 20 доларів. Відповідно, за 100 тисяч переглядів можна було отримати 80 – 200 доларів.

Враховуючи, що у 2026 році 1 тисяча переглядів коштує в середньому 4 долари – за 100 тисяч можна отримати до 400 доларів.

Що впливає на прибуток?

Часто люди вважають, що найвизначальніше – кількість переглядів. Так, вони впливають на можливий заробіток, але є ще низка факторів.

Раніше ми згадали про географію та окремі країни з їхніми умовами. Сюди ж додаємо джерело трафіку. Адже діє доволі проста схема. Якщо країна економічно успішна – там буде більше трафіку й він буде дорожчим.

Визначає рівень прибутковості також окрема ніша. Тут більше про гроші не від самої платформи, а від рекламодавців. Іншими словами YouTube працює як посередник між творцем контенту та рекламою. Наприклад, за просування своїх товарів продавці генераторів готові платити одну суму, а продавці одягу – іншу.

Зверніть увагу! У 2022 році найприбутковішими сферами в рекламі були банківська справа, страховий бізнес, юридичні послуги, онлайн-навчання, благодійність, будівництво, ІТ.

До речі, щодо реклами та її оплати існує окремий алгоритм. Так, оголошення можуть пропускати, тоді власник відео отримає мінімальні відсотки від перегляду реклами хоча б за 5 секунд. Якщо ж користувач подивиться ролик повністю, та не пропустить пропоновану рекламу, – дохід буде більшим.

