Скільки можна отримати, якщо відео на YouTube набрало 50 000 переглядів

YouTube надає монетизацію контент-мейкерам, які знімають відео. Сума оплати залежить від типу ролика та його тривалості.Одну з основних ролей грає країна для якої створюється контент.

Як вираховується монетизація на YouTube?

Для розрахунку монетизації на YouTube, використовують поняття RPM. Це так званий "дохід за милю", тобто те, скільки може отримати автор за 1000 переглядів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Важливо! Потрібно розуміти, що оплата послуг автора залежить саме від того, скільки заплатив рекламодавець сервісу, аби його реклама була вставлена у ролик.

Також необхідно враховувати комісію YouTube, повідомляє AIR Media-Tech. Наразі вона складає приблизно 45%.

Оплата за 1000 переглядів на YouTube така:

для країн, де найвища монетизація

Найвища монетизація зараз від 3 до майже 11 доларів. Така оплата доступна лише декільком країнам:

Канаді;

США;

Німеччині;

Великій Британії;

Австралії.

Зверніть увагу! Зараз найвища монетизація діє для авторів з США.

для країн, де монетизація найнижча

Ця монетизація діє для більшості країн. В такому випадку оплата складає від декількох центів і до майже 2 доларів.

Наразі така монетизація діє для:

Південно-Східної Азії;

Бразилії;

Індії тощо.

Зауважте! Аналогічна оплата впроваджена і для України.

Тобто, виходить, що максимально за 50 000 переглядів на YouTube можна отримати:

якщо йдеться про країни з найвищою монетизацією – 550 доларів;

а з найнижчою – 100 доларів.

