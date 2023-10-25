Нова пошта встановить капсули безпеки у терміналах прифронтових регіонів
Джерело:Бабель
Компанія планує переглянути роботу своїх відділень у прифронтових регіонах. Там хочуть посилити безпеку працівників та клієнтів.
"Нова пошта" перегляне режим роботи у небезпечних регіонах та планує облаштувати в них "капсули безпеки". Це зроблять після злочинного удару Росії по терміналу компанії у Харківській області.
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Вже є певна статистика прильотів
Співзасновник "Нової пошти" В’ячеслав Климов розповів, що зміни будуть в режимі роботи терміналів "особливо в таких зонах, як Харків, бо там вже є певна статистика прильотів".
Він також зазначив, що компанія може зробити щось схоже на ізраїльські капсули у житлових домах. Вони підійдуть для тих ситуацій, коли немає можливості та часу дійти до сховища. Такі відділення вже робили в Харкові та на Миколаївщині.
У відділенні в Харкові у дворі стоїть залізобетонна капсула, яка захищає і працівників, і клієнтів,
– сказав підприємець.
Удар по терміналу "Нової пошти": останні новини
- Пізно ввечері 21 жовтня російські військові атакували ракетами Харківщину. Згодом Володимир Зеленський розповів, що ворог влучив у термінал "Нової пошти". На жаль, є жертви і постраждалі.
- За наявними даними, внаслідок атаки загинули 6 співробітників компанії, а ще 17 зазнали поранень. Значних пошкоджень зазнали 7 вантажівок і 2 напівпричепи. За словами речника ДСНС, рятувальники, медики та інші співробітники "Нової пошти" допомагали евакуювати з будівлі постраждалих. За його словами, відразу було зрозуміло, що у споруді є багато постраждалих і загиблих.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що, за попередньою інформацією, ворог завдав удару по Харківщині 2 ракетами С-300, які запустили з території Бєлгородської області. У поліції Харківщини наголосили, що фахівці вибухотехнічного управління вилучили уламки цих ракет на території термінала.