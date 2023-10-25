Нова пошта встановить капсули безпеки у терміналах прифронтових регіонів

Компанія планує переглянути роботу своїх відділень у прифронтових регіонах. Там хочуть посилити безпеку працівників та клієнтів.

"Нова пошта" перегляне режим роботи у небезпечних регіонах та планує облаштувати в них "капсули безпеки". Це зроблять після злочинного удару Росії по терміналу компанії у Харківській області.

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Вже є певна статистика прильотів

Співзасновник "Нової пошти" В’ячеслав Климов розповів, що зміни будуть в режимі роботи терміналів "особливо в таких зонах, як Харків, бо там вже є певна статистика прильотів".

Він також зазначив, що компанія може зробити щось схоже на ізраїльські капсули у житлових домах. Вони підійдуть для тих ситуацій, коли немає можливості та часу дійти до сховища. Такі відділення вже робили в Харкові та на Миколаївщині.

У відділенні в Харкові у дворі стоїть залізобетонна капсула, яка захищає і працівників, і клієнтів,

– сказав підприємець.

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