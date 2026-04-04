"Нова пошта" оновила тарифи на доставку посилок: як змінилися ціни

З 13 квітня "Нова пошта" оновлює тарифи на доставку документів, посилок і вантажів по Україні. Частина послуг залишиться безкоштовною або без змін, однак базові ціни зростуть.

Вартість доставки збільшиться щонайменше на 10 гривень. Про це йдеться у заяві "Нової пошти".

Що відомо про зміну тарифів на доставку посилок?

З 13 квітня 2026 року компанія оновлює тарифи на свої послуги доставки. Як пояснюють у компанії, це рішення пов'язане з необхідністю адаптувати ціни до поточних економічних умов. Зокрема, зросли витрати на паливо, електроенергію та послуги партнерів, а також загальне операційне навантаження. Водночас компанія продовжує інвестувати у стабільність роботи, безпеку відправлень і підвищення зарплат працівникам.

Частина послуг залишиться без змін. Зокрема, безкоштовними залишаються пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісія за оголошену цінність до 500 грн. Також не зміниться вартість зберігання посилок, послуги "Пункт передачі", доплати за відправку з села та пакування середніх і великих посилок.

Водночас оновлюються базові тарифи. Вартість доставки:

документів становитиме 70 гривень по місту та 80 гривень по Україні,

посилок до 2 кілограмів коштуватиме 70 гривень у межах міста та 90 гривень по Україні,

посилок до 10 кілограмів – 115 гривень і 135 гривень відповідно,

посилок до 30 кілограмів – 180 гривень і 200 гривень,

для вантажів понад 30 кілограмів тариф становитиме 7 гривень за кілограм у межах міста та від 11 гривень за кілограм при доставці по Україні залежно від тарифної зони.

Що потрібно знати користувачам послуг "Нової пошти"?