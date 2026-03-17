Новий біометановий завод запрацював в Україні: що про нього відомо

В Україні ввели в експлуатацію новий біометановий завод, який належить "Теофіпольській енергетичній компанії". Він став найбільшим у галузі.

Новий завод є найбільшим у галузі – його проєктна потужність становить близько 56 мільйонві кубометрів біометану щорічно, пише ExPro.

Дивіться також Видобуток газу під загрозою зупинки: експерт розповів про новий ризик для енергетики

Завдяки підприємству загальна кількість виробників біометану в Україні зросла до шести. Особливістю об’єкта є пряме підключення до газотранспортної системи, що дозволяє безпосередньо інтегрувати біометан у магістральні потоки газу. Це відрізняє його від більшості інших виробників, які працюють через газорозподільні мережі.

Зараз з шести діючих підприємств чотири подають біометан у газопроводи (три – до газорозподільних мереж, одне – до ГТС), ще два виробляють біо-СПГ– скраплений біометан, який транспортується кріоцистернами.

Очікується, що вже цього року в Україні запрацює ще один, сьомий біометановий завод.

До слова, експорт українського біометану до Німеччини може стати одним із найперспективніших напрямів енергетичної співпраці між двома країнами, пише "Агро Перспектива".

Для Європейського Союзу, зокрема Німеччини, український біометан може стати частиною енергетичного переходу, інструментом зменшення залежності від викопного палива. Для України ж це можливість відкрити новий експортний напрям, який одночасно працює на економічне зростання, зелену трансформацію та глибшу інтеграцію до європейського енергетичного ринку.

У 2025 році українські компанії експортували понад 11,2 мільйонів кубометрів біометану власного виробництва. При цьому Україна має потужний потенціал виробництва біометану завдяки аграрному сектору. Для нас це не лише питання енергетики, а й розвитку економіки та створення доданої вартості в аграрній галузі. Співпраця з Німеччиною у цьому напрямі – приклад взаємовигідного партнерства, де виграють обидві сторони,

– каже заступник Міністра економіки Тарас Висоцький.

Яка ситуація з природним газом в Україні та світі?