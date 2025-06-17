TikTok знову вижив: Трамп встановив новий дедлайн перед можливим блокуванням
- Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дає TikTok ще 90 днів для пошуку американського покупця, встановивши новий дедлайн на середину вересня.
- Суперечки щодо TikTok пов'язані з побоюваннями витоку даних до Китаю, при цьому платформа відіграє важливу роль у виборчій кампанії Трампа.
Президент США Дональд Трамп планує підписати новий указ, який дасть TikTok ще 90 днів для пошуку американського покупця.
TikTok отримав нову відстрочка
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Це вже третя відстрочка для соцмережі з моменту ухвалення у 2024 році закону, який зобов'язує її змінити структуру власності згідно з вимогами національної безпеки США.
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Зауважте. Поточний термін спливає 19 червня, а нова дата дедлайну припаде на середину вересня.
Роль TikTok у кампанії Трампа
"Президент Трамп не хоче, щоб TikTok було закрито", – зазначила Лівітт. За її словами, очільник Білого дому вважає, що платформа відіграє важливу роль, зокрема, в мобілізації молоді під час виборчої кампанії.
Що відомо про суперечки щодо TikTok
Соцмережа належить китайській ByteDance. Політики обох партій у США наполягають на посиленні контролю над додатком, побоюючись витоку даних до Пекіна та можливого використання TikTok як інструмента впливу на громадську думку в США. Востаннє Трамп відтермінував реалізацію закону в травні 2025 року. Тепер же він знову виступає за збереження TikTok у США – але в "безпечному" форматі.