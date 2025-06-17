TikTok знову вижив: Трамп встановив новий дедлайн перед можливим блокуванням

Президент США Дональд Трамп планує підписати новий указ, який дасть TikTok ще 90 днів для пошуку американського покупця.

TikTok отримав нову відстрочка

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, передає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Це вже третя відстрочка для соцмережі з моменту ухвалення у 2024 році закону, який зобов'язує її змінити структуру власності згідно з вимогами національної безпеки США.

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Зауважте. Поточний термін спливає 19 червня, а нова дата дедлайну припаде на середину вересня.

Роль TikTok у кампанії Трампа

"Президент Трамп не хоче, щоб TikTok було закрито", – зазначила Лівітт. За її словами, очільник Білого дому вважає, що платформа відіграє важливу роль, зокрема, в мобілізації молоді під час виборчої кампанії.