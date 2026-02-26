Перший у 2026 році: на Кільцевій Львова запрацював новий McDonald's

Мережа фастфудів відкрила перший у 2026 році ресторан. Він з'явився поблизу Львова, на локації зі зручною транспортною розв'язкою, та розрахований на 287 гостей.

Що відомо про новий McDonald's?

Про те, де відкрили перший у 2026 році ресторан мережі, йдеться у повідомленні УРТЦ (Української Ради Торгових Центрів).

Новий і найперший у 2026 році McDonald's відкрили неподалік Львова, у селі Басівка, за адресою – вулиця Зелена бічна, 100.

Зауважте! Заклад став 121-м в Україні та 13-м у Львівській області.

Фастфуд розташований на Кільцевій дорозі, поруч із торговельними центрами та майбутнім житловим комплексом. Тож, заклад має зручну транспортну розв'язку й стане зручним місцем для людей, які подорожують, або навіть живуть в сусідніх районах.

Зокрема відомо, що ресторан має площу в 468,9 квадратних метрів, 121 місце в залі та 156 місць – на терасі. Заклад має генератор на випадок відключень світла. Також доступні замовлення:

в залі на терміналах самообслуговування з 7:00 до 23:00;

"МакДрайв" із 5:00 до 23:30;

"Мобільне замовлення" – у застосунку.

Зверніть увагу! Новий McDonald's – це 45 робочих місць, які створила компанія для нового ресторану.

Водночас у 2026 році мережа фастфудів в Україні працюватиме на вдосконалення досвіду й розширення мережі.

Що відомо про роботу McDonald's під час війни?

Мережа закладів швидкого харчування продовжує роботу навіть попри повномасштабну війну. Так, за останні 4 роки компанія відкрила 33 нові ресторани в різних областях та збільшила мережу на понад 25%. Про це повідомила пресслужба "McDonald's Україна" в коментарі для Delo.ua.

Зокрема за 2025 рік компанія відкрила 12 закладів. Перший McDonald's з'явився у Закарпатській області, в Ужгороді та Мукачеві.

Ще по одному ресторану додали в Броварах, Луцьку, Гатному, Житомирі та Чернівцях. А от у Львові відкрили 3 заклади, один з яких – за концепцією сталого дизайну.

Ми бачимо себе не просто мережею ресторанів, а стратегічним партнером для держави та громад. Інвестуємо в економіку, створюємо робочі місця та підтримуємо українських виробників,

– зазначили в пресслужбі.

Також, щоб підтримати Україну в час війни та сприяти економічній стабільності, забезпечити/підтримати тисячі робочих місць у суміжних сферах – компанія закуповує понад 60% продукції в українських виробників. Йдеться зокрема про співпрацю з місцевими логістичними компаніями, підприємствами з переробки відходів, будівельними та девелоперськими бізнесами.

Що відомо про роботу українських закладів?