Что известно о новом McDonald's?

О том, где открыли первый в 2026 году ресторан сети, говорится в сообщении УСТЦ (Украинского Совета Торговых Центров).

Смотрите также +103% к узнаваемости: как реклама на радио помогла бренду "Кабель-ОК"

Новый и самый первый в 2026 году McDonald's открыли недалеко от Львова, в селе Басовка, по адресу – улица Зеленая боковая, 100.

Заметьте! Заведение стало 121-м в Украине и 13-м во Львовской области.

Фастфуд расположен на Кольцевой дороге, рядом с торговыми центрами и будущим жилым комплексом. Поэтому, заведение имеет удобную транспортную развязку и станет удобным местом для людей, которые путешествуют, или даже живут в соседних районах.

В частности известно, что ресторан имеет площадь в 468,9 квадратных метров, 121 место в зале и 156 мест – на террасе. Заведение имеет генератор на случай отключений света. Также доступны заказы:

в зале на терминалах самообслуживания с 7:00 до 23:00;

"МакДрайв" с 5:00 до 23:30;

"Мобильный заказ" – в приложении.

Обратите внимание! Новый McDonald's – это 45 рабочих мест, которые создала компания для нового ресторана.

В то же время в 2026 году сеть фастфудов в Украине будет работать на совершенствование опыта и расширение сети.

Что известно о работе McDonald's во время войны?

Сеть заведений быстрого питания продолжает работу даже несмотря на полномасштабную войну. Так, за последние 4 года компания открыла 33 новых ресторана в разных областях и увеличила сеть более чем на 25%. Об этом сообщила пресс-служба "McDonald's Украина" в комментарии для Delo.ua.

В частности за 2025 год компания открыла 12 заведений. Первый McDonald's появился в Закарпатской области, в Ужгороде и Мукачево.

Еще по одному ресторану добавили в Броварах, Луцке, Гатном, Житомире и Черновцах. А вот во Львове открыли 3 заведения, одно из которых – по концепции устойчивого дизайна.

Мы видим себя не просто сетью ресторанов, а стратегическим партнером для государства и общин. Инвестируем в экономику, создаем рабочие места и поддерживаем украинских производителей,

– отметили в пресс-службе.

Также, чтобы поддержать Украину во время войны и способствовать экономической стабильности, обеспечить/поддержать тысячи рабочих мест в смежных сферах – компания закупает более 60% продукции у украинских производителей. Речь идет в частности о сотрудничестве с местными логистическими компаниями, предприятиями по переработке отходов, строительными и девелоперскими бизнесами.

Что известно о работе украинских заведений?