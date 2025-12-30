Частку українського виробника дронів та ракет "Фламінго" може купити гігант з ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати можуть купити частку української defense-tech компанії Fire Point. Потенційна угода торкається 30% частки компанії, яка оцінена у 760 мільйонів доларів.

Чому компанія з ОАЕ хоче купити українську?

Угода на продаж частки оборонної Fire Point неназваному іноземному покупцю анонсувалась ще місяць тому, пише 24 Канал з посиланням на BBC Україна.

За інформацією джерел видання, оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднані Арабські Емірати, планує придбати міноритарну частку в українській компанії Fire Point. Вона розробляє далекобійні дрони FP-1, крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

Українського виробника зброї оцінили у 2,5 мільярди доларів, проте у межах угоди продадуть 30% частки компанії. Сума угоди становить близько 760 мільйонів доларів.

Раніше стало відомо, що Тімур Міндіч нібито хотів купити частку FP, але отримав відмову від власників. Останніми місяцями компанія потрапляла в низку скандалів, а НАБУ визнавало, що розслідує певні обставини її роботи.

Цікаво! Оборонна група EDG була створена у 2017. Штаб-квартира розташована в Абу-Дабі, столиці ОАЕ, та об'єднує понад 35 організацій та шість основних кластерів: платформи та системи, ракети та озброєння, космічні та кібертехнології, комерційний напрям (EDGE Commercial), технології та інновації, а також внутрішня безпека.

Що відомо про виробництво зброї в Україні