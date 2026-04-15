У виробника Nutella проводять перевірки: у чому запідозрили шоколадного гіганта
- Неоголошені перевірки провели в офісах Ferrero через підозри у порушенні антимонопольного законодавства ЄС.
- Виробник шоколадно-горіхової пасти Nutella 15 квітня підтвердив співпрацю з Європейською комісією.
Ще 13 квітня Єврокомісія заявила про неоголошені перевірки в офісах провідної шоколадної кондитерської компанії у двох країнах. Щоправда, назву виробника там не уточнили.
Що відомо про перевірки у Ferrero?
Причиною назвали підозри у можливому порушенні антимонопольного законодавства ЄС. Згодом стало відомо, що йдеться про групу Ferrero – виробника шоколадно-горіхової пасти Nutella, передає Bloomberg.
Уже 15 квітня італійський кондитерський гігант підтвердив виїзні перевірки представниками Єврокомісії у своїх офісах. Однак конкретніші дані щодо часу таких заходів там не розголошують.
Компанія повністю співпрацює та надає запитувану інформацію,
– наголосили у Ferrero.
А от у Єврокомісії відмовилися від додаткових коментарів. Однак із попередньої заяви відомо, що розслідування щодо неназваної компанії зосереджене на тому, чи обмежував виробник торгівлю своєю продукцією між країнами ЄС (так звана практика територіальних обмежень постачання).
Довідка: подібні рейди в ЄС є попереднім етапом розслідування підозр у порушеннях антимонопольного законодавства. Штрафи можуть сягати 10% від глобального доходу, але рідко накладаються в таких розмірах.
Що відомо про власника Ferrero?
Непублічний мільярдер Джованні Ферреро очолює найбагатшу родину Італії з 2015 року – після смерті свого батька Мікеле Ферреро, який зробив популярною Nutella та перетворив кондитерську на північному заході країни на одного з найбільших виробників солодощів у Європі.
Італійський бізнесмен зосередився на придбанні активів у США в рамках 10-річної кампанії з розширення, яка подвоїла дохід і зробила Ferrero третім за величиною виробником солодких пакованих продуктів у світі.