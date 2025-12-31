Уламки російського дрона в Одесі знищили посилки "Нової пошти" на понад 2 мільйони гривень
- У ніч на 31 грудня уламки дрона впали на територію термінала "Нової пошти" на Одещині, знищивши 110 посилок на 2,3 мільйона гривень.
- Масована атака на Одесу 31 грудня спричинила пошкодження інфраструктури, зокрема 4 житлових будинків, і поранення 6 осіб, включно з дітьми.
У ніч на 31 грудня уламки ворожого дрона впали на території термінала "Нової пошти" під час масованої атаки Одещини. Понад 100 посилок згоріли, стало відомо, чи є постраждалі серед працівників.
Наслідки атаки "Нової пошти"
Прямої атаки приміщення не зазнало, проте уламки дрона впали на територію автодвору сортувального термінала, пише 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".
Всі працівники перебували в укритті і не постраждали, проте відбулось займання причепу вантажного автомобіля "Нової пошти". У ньому згоріли 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 мільйона гривень.
Компанія пообіцяла клієнтам відшкодувати втрату замовлень.
Що відомо про масовану атаку Одеси 31 грудня?
Росія у ніч проти 31 грудня здійснила масовану атаку на Одесу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака.
- Обстріли стали причиною проблем з електро-, водо- та теплопостачанням.
- Є пошкодження інфраструктури, 4 житлових будинків, щонайменше 14 автівок та приватних гаражів.
- Спочатку писали про 4 постраждалих. Але станом на 7:42 їхня кількість зросла до 6, 5 із них – госпіталізовані.
- Серед постраждалих є діти: у стані середньої тяжкості з інгаляційним отруєнням немовля 7 місяців, хлопець 14 років та дівчинка 8 років.
Які загальні масштаби збитків "Нової пошти" від обстрілів?
За понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів "Нової пошти". Більшість з них відновили, проте деякі об'єкти відновленню не підлягають, як-от у Куп'янську, Дніпрі або Полтаві.
За останні 9 місяців 2025 року вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій, склала 379 мільйонів гривень. Натомість з початку 2022 року вартість його відновлення склала понад 1 мільярд гривень.
До слова, останній обстріл "Нової пошти" стався у листопаді. Тоді ворожими дронами було знищене відділення №1 "Нової пошти" в Чугуєві, де знаходилося 523 посилки на суму майже 10 мільйонів гривень.