За знищене "Шахедами" майно львівська компанія відсудила в Росії мільйони

У 2023 році дрон знищив приміщення компанії "Родина", через що компанія втратила свої товари та обладнання. Суд вирішив, що Росія має відшкодувати збитки.

Що відомо про суд щодо компанії "Родина"?

За даними Єдиного реєстру судових рішень, атака сталася 19 вересня 2023 року на вул. Городоцькій, 355 у Львів, пише 24 Канал.

Дивіться також Масований удар по Дніпру та вбивство 17-річної чемпіонки: Росія вночі знову тероризувала Україну

Того дня Росія вдарила дроном типу Shahed-136 по місту, внаслідок чого було повністю знищено офісне та складське майно компанії. Тоді ТОВ "Родина" втратила обладнання, документацію та товари.

Загалом втрати оцінили у 48 580 132 гривень:

47,46 мільйонів гривень – знищені товарно-матеріальні цінності;

1,12 мільйона гривень – знищені основні засоби.

Суддя задовольнив позов та зобов’язав Росію виплатити кошти у розмірі завданих збитків, а також судовий збір у 728 701,98 гривень до державного бюджету України.

Зауважте! За даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ "Родина" зареєстроване понад 20 років тому. Основним видом діяльності компанії зазначили "Неспеціалізована гуртова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами".

Який ще бізнес постраждав від атак Росії останнім часом?