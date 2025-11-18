За знищене "Шахедами" майно львівська компанія відсудила в Росії мільйони
- Суд зобов'язав Росію відшкодувати ТОВ "Родина" збитки у розмірі 48 580 132 гривень за знищення майна дронами.
- Атака на офіс компанії у Львові сталася 19 вересня 2023 року, знищивши товарно-матеріальні цінності та основні засоби.
У 2023 році дрон знищив приміщення компанії "Родина", через що компанія втратила свої товари та обладнання. Суд вирішив, що Росія має відшкодувати збитки.
Що відомо про суд щодо компанії "Родина"?
За даними Єдиного реєстру судових рішень, атака сталася 19 вересня 2023 року на вул. Городоцькій, 355 у Львів, пише 24 Канал.
Того дня Росія вдарила дроном типу Shahed-136 по місту, внаслідок чого було повністю знищено офісне та складське майно компанії. Тоді ТОВ "Родина" втратила обладнання, документацію та товари.
Загалом втрати оцінили у 48 580 132 гривень:
- 47,46 мільйонів гривень – знищені товарно-матеріальні цінності;
- 1,12 мільйона гривень – знищені основні засоби.
Суддя задовольнив позов та зобов’язав Росію виплатити кошти у розмірі завданих збитків, а також судовий збір у 728 701,98 гривень до державного бюджету України.
Зауважте! За даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ "Родина" зареєстроване понад 20 років тому. Основним видом діяльності компанії зазначили "Неспеціалізована гуртова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами".
Який ще бізнес постраждав від атак Росії останнім часом?
15 листопада російські війська знищили склад фармацевтичної компанії "Оптіма-Фарм" у Дніпрі, але співробітники не постраждали. Це вже третій удар по об’єктах компанії.
12 листопада ракетний удар пошкодив склад ТОВ "Транспортна компанія SAT" у Харкові, роботу відділення призупинили для оцінки збитків.
Компанія Ferrexpo зупинила виробництво та експорт через порушення постачання електроенергії внаслідок ударів по енергетиці на Полтавщині 8 листопада. Мова йде про Єристівський та Полтавський гірничо-збагачувальні комбінати.
28 жовтня на Харківщині унаслідок російської атаки постраждало підприємство харчової промисловості з виготовлення макаронів "Стрілець". На підприємстві виготовляли продукцію під торговою маркою "Зодіак".
Цього ж дня російська атака знищила склад українського виробника соусів "Вогняр" у Києві, завдавши збитків на 200 000 доларів. Попри втрати, підприємство продовжує роботу.