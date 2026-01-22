Окуляри Макрона підірвали інтернет: модель скуповують по всьому світу, акції компанії зросли

На Всесвітній економічний форум у Давосі президент Франції Еммануель Макрон прибув у окулярах в авіаторському стилі Henry Jullien Pacific. Його образ одразу набрав розголосу в мережі, через що продажі окулярів значно виросли.

Які окуляри носив Макрон?

Сонячні окуляри-авіатори Макрона привернули увагу соціальних мереж, оскільки користувачі обговорювали його вибір образу з фільму Top Gun, пише NDTV.

Виступаючи перед світовою елітою у швейцарському курортному місті Давос 20 січня, президент Франції одягнув темні сонцезахисні окуляри зі світловідбиваючим покриттям, які, за словами французького бренду окулярів класу люкс Henry Jullien, він подарував йому у 2024 році.

В офісі Макрона заявили, що рішення носити сонцезахисні окуляри під час його промови, яка відбулася в приміщенні, було зроблено для захисту очей через лопнуту кровоносну судину.

Італійська група iVision Tech, яка володіє компанією Henry Jullien, повідомила, що Макрон носив її окуляри Pacific S 01, ціна яких на її вебсайті вказана на рівні 659 євро (770 доларів).

The Pacific S 01. / фото Maison Henry Jullien

Як Макрон спричинив фурор та зростання продажів?

Згідно з Google Trends, пошукові запити щодо окулярів Henry Jullien у всьому світі різко зросли, досягнувши піку в середу вранці.

Новина цього ранку стала несподіванкою. Нас завалили дзвінками та запитами на вебсайті... Сайт вийшов з ладу,

– сказав виконавчий директор групи Стефано Фульчір.

Акції iVision Tech зросли майже на 6%.

Що сталось із Макроном?