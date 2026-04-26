Небезпечна "спрощенка" для 2 групи: чому онлайн-послуги можуть залишити ФОПи без бізнесу

Онлайн-сфера стає популярною для бізнесу певних видів діяльності, зокрема освіти. Однак варто знати, що сучасні технології можуть призвести до проблем із податковою або позбавити ФОП "спрощенки".

Що відомо про особливості та ризики роботи ФОПів 2 групи?

Про те, чому робота бізнесу онлайн має недоліки, йдеться на ресурсі 7еminar.

Нині поширена тенденція, коли консалтинг, навчання або сфера ментального здоров'я переходять в онлайн. Більшість фахівців реєструють свій ФОП та сплачують єдиний податок за 2 групою. Попри фіксовану ставку податку та відсутність надскладної звітності, усе ж підводні камені для бізнесу є.

Особливо це стосується онлайн-підприємництва для 2 групи та можливих проблем з податковою.

Відповідно до норм Податкового кодексу (ПКУ), ФОП 2 групи має право надавати послуги лише:

населенню;

платникам єдиного податку.

Зауважте! Якщо бізнес 2 групи працює з юридичною особою на загальній системі податкування, це пряме порушення. Зокрема робота зі звичайними людьми тобто фізичними особами не означає, що вони належать до "населення".

Основне порушення може полягати в тому, як трактувати поняття "населення". Оскільки ПКУ не надає свого визначення, потрібно звертатись до загальної юридичної термінології. Так, відповідно до даних Державної податкової служби, населення – це сукупність людей, які перебувають в межах держави та підлягають її юрисдикції.

Тобто це можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, але важливо, щоб вони фізично перебували на території України.

Так, якщо українець територіально знаходиться за кордоном під час отримання якоїсь онлайн-послуги – податкова зарахує це як порушення. Навіть якщо це біженці, у ДПС розцінять відповідні дії як надання послуг для осіб, що не є населенням України.

Як податкова виявляє клієнтів із-за кордону?

Головним інструлментом для аналізу клієнтської бази ФОПів для ДПС є банківська виписка. Оскільки підприємець зобов'язаний мати документ, що засвідчує джерела надходження коштів.

Так, якщо всі транзакції або більшість з них надходять на рахунок бізнесу від українських IBAN, для податкової це маркер, що платники є "населенням".

Ризики з'являється, якщо у виписці є іноземні IBAN або розрахунки через Wise, Payoneer, PayPal. А також, якщо кошти зараховуються через системи міжнародних переказів – MoneyGram, Western Union. У таких випадках податкова автоматично ідентифікує надання послуг нерезидентам за межами України.

Які наслідки для ФОПів та що відомо про податки?

Якщо податкова все ж визначить порушення підприємця, то його можуть позбавити спрощенки або нарахувати додаткові податки та штрафи.

Для того щоб уникнути подібних ситуації та наслідків, на ресурсі радять:

мати оферту;

збирати підтвердження від клієнтів;

перейти на ФОП 3 групи.

Водночас у Головному управлінні ДСП Київської області нагадують, що у 2026 році єдиний податок для ФОП другої групи становить 20% від мінімалки. Тобто максимальна сума податку на місяць складає 1 729,40 гривні.

Однак важливо пам'ятати, що розмір такого податку для бізнесу затверджує місцева рада. Водночас бізнес зово'язаний сплачувати військовий збір у 10% від мінімальної зарплати, що становить 864,70 гривні/місяць.

