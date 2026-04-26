Что известно об особенностях и рисках работы ФЛП 2 группы?

Сейчас распространена тенденция, когда консалтинг, обучение или сфера ментального здоровья переходят в онлайн. Большинство специалистов регистрируют свой ФЛП и платят единый налог по 2 группе. Несмотря на фиксированную ставку налога и отсутствие сверхсложной отчетности, все же подводные камни для бизнеса есть.

Особенно это касается онлайн-предпринимательства для 2 группы и возможных проблем с налоговой.

В соответствии с нормами Налогового кодекса (НКУ), ФЛП 2 группы имеет право предоставлять услуги только:

населению;

плательщикам единого налога.

Заметьте! Если бизнес 2 группы работает с юридическим лицом на общей системе налогообложения, это прямое нарушение. В частности работа с обычными людьми то есть физическими лицами не означает, что они относятся к "населению".

Основное нарушение может заключаться в том, как трактовать понятие "население". Поскольку НКУ не предоставляет своего определения, нужно обращаться к общей юридической терминологии. Так, согласно данным Государственной налоговой службы, население – это совокупность людей, которые находятся в пределах государства и подлежат его юрисдикции.

То есть это могут быть граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, но важно, чтобы они физически находились на территории Украины.

Так, если украинец территориально находится за границей во время получения какой-то онлайн-услуги – налоговая засчитает это как нарушение. Даже если это беженцы, в ГНС расценят соответствующие действия как предоставление услуг для лиц, не являющихся населением Украины.

Как налоговая выявляет клиентов из-за рубежа?

Главным инструлментом для анализа клиентской базы ФЛП для ГНС является банковская выписка. Поскольку предприниматель обязан иметь документ, удостоверяющий источники поступления средств.

Так, если все транзакции или большинство из них поступают на счет бизнеса от украинских IBAN, для налоговой это маркер, что плательщики являются "населением".

Риски появляется, если в выписке есть иностранные IBAN или расчеты через Wise, Payoneer, PayPal. А также, если средства зачисляются через системы международных переводов – MoneyGram, Western Union. В таких случаях налоговая автоматически идентифицирует предоставление услуг нерезидентам за пределами Украины.

Какие последствия для ФЛП и что известно о налогах?

Если налоговая все же определит нарушения предпринимателя, то его могут лишить упрощенки или начислить дополнительные налоги и штрафы.

иметь оферту;

иметь оферту;

собирать подтверждения от клиентов;

перейти на ФЛП 3 группы.

В то же время в Главном управлении ГСП Киевской области напоминают, что в 2026 году единый налог для ФЛП второй группы составляет 20% от минималки. То есть максимальная сумма налога в месяц составляет 1 729,40 гривны.

Однако важно помнить, что размер такого налога для бизнеса утверждает местный совет. В то же время бизнес обязан платить военный сбор в 10% от минимальной зарплаты, что составляет 864,70 гривны/месяц.

